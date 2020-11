Le gouvernement approuve un plan contre les violences intrafamiliales

Le conseil des ministres a approuvé vendredi un plan de lutte contre les violences de genre et intrafamiliales afin de faire face au phénomène durant la deuxième vague de covid-19, a annoncé la secrétaire d’État à l’Egalité des genres, Sarah Schlitz.

Durant la première vague de l’épidémie, les signalements de violence domestique ont significativement augmenté, a rappelé la secrétaire d’État Écolo à l’issue du conseil des ministres. Le gouvernement veut empêcher que les victimes soient laissées pour compte pendant la deuxième vague.

«Ces violences sont inacceptables, c’est le message que nous voulons faire passer. Au-delà, on veut mieux soutenir les victimes et faire en sorte que la prise en charge soit uniforme dans tout le pays», a-t-elle ajouté.

Le plan prévoit notamment des directives pour la police et la justice. Il est ainsi demandé de continuer à considérer les violences intrafamiliales comme une priorité, de prévoir un accueil approprié et de faire preuve d’une attitude proactive en recontactant systématiquement les victimes connues. Les parquets sont invités à appliquer plus systématiquement et plus rigoureusement l’interdiction de temporaire de résidence pour les auteurs de violences.

Dans le cadre de ce plan, une étude d’impact sera lancée, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables.

Les ressources de la ligne de chat «www.violencessexuelles.be» seront augmentées.