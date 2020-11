Les hospitalisations Covid continuent de baisser, les non-Covid augmentent en province de Luxembourg

Dans la province, les hospitalisations continuent de baisser. Mais une situation se complique: les urgences non-Covid.

La diminution des hospitalisations Covid dans la province continue. Ce vendredi, 149 personnes sont hospitalisées dans les services Covid, dont 32 en soins intensifs. «La décroissance se confirme, nous confie Yves Bernard, directeur général de Vivalia. Nous approchons d’une diminution de 25% par rapport au pic connu début novembre. Elle se voit davantage hors soins intensifs, où nous sommes passés de 174 lits occupés à 117. Pour les soins intensifs (passés de 43 à 32), la descente est plus lente.»

Les mesures paient

L’étau continue donc de se desserrer, et la tendance devrait continuer à se confirmer dans les prochaines semaines. «La diminution plus lente en soins intensifs est normale, il y a toujours un effet de décalage. Mais les chiffres sont encourageants et il n’y a aucun doute que la décrue va se poursuivre et se prononcer. Si les mesures de confinement continuent, nous sommes sur la bonne voie.»

Si le confinement ne fait pas le bonheur de tous, il est indéniable qu’il a des effets positifs sur la circulation du virus et sur la situation dans nos hôpitaux.

Yves Bernard espère qu’il sera maintenu encore un peu. «Tout dépend de la prolongation des mesures de confinement. La crainte du secteur médical, que nous partageons, est la période des fêtes de fin d’année. C’est un moment de partage et de retrouvailles, et nous craignons un relâchement qui entraînera une hausse des facteurs contaminants, et, par effet de conséquence, des hospitalisations. Nous espérons que les mesures soient maintenues le plus possible, et si possible jusqu’à après les fêtes de fin d’années.»

Du répit pour le personnel?

Si l’accalmie se poursuit, cela permettrait au personnel éreinté d’enfin souffler un peu, avant une reprise qui s’annonce très difficile en 2021 (voir encadré). «Notre personnel continue de tout donner, il est fatigué. J’ai donné des instructions pour que tous puissent prendre un maximum de congés en cette fin d’année; ils le méritent et en ont besoin pour affronter la suite. Espérons que ce vœu soit exaucé.»