Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 19 novembre.

5 articles recommandés par la rédaction 1 Tous les indicateurs de l’épidémie de coronavirus en baisse Covid-19: le nombre de contaminations en Belgique poursuit sa baisse constante: le nombre de nouvelles hospitalisations diminue de 25%. + LIRE ICI 2 Des tendances à la baisse mais «nous avons encore un long chemin devant nous» Le centre de crise et Sciensano ont tenu une nouvelle conférence de presse ce vendredi, pour analyser les dernières tendances et les chiffres du coronavirus en Belgique. + LIRE ICI 3 Son bénévolat: garder les enfants du personnel médical au CHU Véronique Clerbois s’est proposée comme bénévole au CHU de Liège. Elle a pris congé pour garder les enfants du personnel médical. + LIRE ICI 4 VIDÉO | Le port du masque pour les moins de 12 ans à l’école? «Impossible» et «inconcevable» Coronavirus: le bourgmestre des Bons Villers revient sur la polémique du port du masque à l’école pour les moins de 12 ans. + LIRE ICI 5 Le carnaval de Binche 2021 est annulé La décision d’annuler le carnaval de Binche fut lourde à prendre. Cela s’est ressenti durant la vidéoconférence où le bourgmestre Laurent Devin devait l’annoncer, mais où il n’eut de cesse de tourner autour du pot avant d’entrer dans le vif du sujet et d’annoncer l’inéluctable, l’impensable pour Binche. + LIRE ICI

LÉGENDE BELGIQUE MONDE SPORT CULTURE BUZZ

Coronavirus: les visites immobilières autorisées si le visiteur est seul, sans l’agent

Covid-19: les personnes qui souhaitent louer ou acheter une propriété sont autorisées à visiter celle-ci uniquement si aucune autre personne n’est présente dans la propriété à ce moment-là.

+ LIRE ICI

Coronavirus: les quartiers pauvres invisibles dans les statistiques Actiris mais d’autant plus touchés par la crise

Les dernières observations d’Actiris sur les tendances du marché de l’emploi bruxellois ne rassurent pas sur le public le plus fragilisé: il a disparu des radars durant la crise du Covid.

+ LIRE ICI

Un permis unique pour épauler le personnel soignant

Une centaine de sans-papiers qualifiés pourrait venir rapidement renforcer le personnel des hôpitaux et des maisons de repos au bout du rouleau. Ne leur manque que le permis unique. CSC et FGTB se mobilisent.

+ LIRE ICI

Clusters parmi 28% des maisons de repos en Wallonie

Covid-19: on observe une légère diminution du nombre de cas par 1.000 résidents dans les maisons de repos.

+ LIRE ICI

Coronavirus: des masques FFP2 distribués au personnel de deux écoles à Liège et Flémalle

La CGSP Enseignement Liège mènera une action sur le site de deux établissements à Liège et Flémalle lundi et mercredi prochains.

+ LIRE ICI

«Comment acheminer de manière optimale les vaccins dans de bonnes conditions vers les Belges qui en veulent?»

Covid-19: un groupe de travail de vaccinologie examine actuellement le déploiement du futur programme de vaccination.

+ LIRE ICI

2 vaccins chinois déjà inoculés «d’urgence» à un million de personnes

Covid-19: la Chine autorise depuis cet été les inoculations de vaccins non encore homologués, pour les besoins jugés urgents. Près d’un million de personnes ont déjà bénéficié de ces inoculations «d’urgence» de deux vaccins expérimentaux de la firme chinoise Sinopharm.

+ LIRE ICI

Coronavirus: plus de 2.000 morts et 200.000 cas en 24 heures aux États-Unis, 100.000 morts au Mexique, plus de 9 millions de cas en Inde

Covid-19: plus de 2.200 décès ont été constatés aux États-Unis en 24 heures. Plus de 200.000 nouveaux cas ont été recensés dans le même temps. Au Mexique, au moins 100.000 personnes sont décédées. Le nombre de cas en Inde est désormais supérieur à neuf millions, soit le deuxième total national le plus élevé au monde.

+ LIRE ICI

Coronavirus | Le Québec propose un «contrat moral» pour la Noël, mais pas pour le Nouvel An

Covid-19: le Premier ministre du Québec veut proposer aux Québécois un «contrat moral» pour le temps des fêtes. Du 24 au 27 décembre, les rassemblements jusqu’à dix personnes seront permis.

+ LIRE ICI

Le pic de la seconde vague franchi en France?

Covid-19: le pic de la deuxième vague en France a vraisemblablement été franchi, selon l’agence sanitaire Santé publique France.

+ LIRE ICI

Pfizer et BioNTech déposent une demande d’autorisation pour leur vaccin aux USA

Covid-19: Pfizer et BioNTech ont confirmé qu’ils déposeraient ce vendredi auprès de l’Agence américaine des médicaments (FDA) une demande d’autorisation de mise sur le marché pour leur vaccin, devenant les premiers fabricants à le faire aux États-Unis.

+ LIRE ICI