CHARLEROI | Karim Belhocine: «Persuadé que Gand sera là en fin de saison»

Leader, le Sporting de Charleroi accueille Gand ce dimanche (18h15) dans le cadre de la 13e journée de Pro League.

Avec 23 points en 11 matchs, Charleroi est co-leader de la D1A avec le Club Bruges, qui compte une rencontre de plus. Ce dimanche, pour la reprise du championnat après la trêve internationale, les Zèbres accueilleront Gand, seulement douzièmes (13 points).

Les Buffalos, brillants la saison dernière, sont une énigme cette saison. «Mais c’est une équipe qu’on respecte, insiste l’entraîneur carolo Karim Belhocine. Il ne faut surtout pas croire que, parce qu’ils font de moins bons résultats actuellement, on peut les prendre de haut. Je suis persuadé que c’est une équipe qui sera là (NDLR: proche du Top 4) en fin de saison. Je connais le classement, bien sûr, et il est très serré. On doit continuer sur notre bonne lancée.»

La sélection précise établie par Karim Belhocine sera communiquée ce samedi. Cependant, il est déjà acquis que les joueurs suivants, à court de rythme ou de retour de blessure, n’y figureront pas: Flanagan, Goranov, Diandy, Bruno, Teodorczyk.