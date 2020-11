Avis défavorable sur l’implantation de plus de 41.000 panneaux photovoltaïques

Le Collège communal de la Ville de Mons a décidé de remettre un avis négatif sur le projet d’implantation de 41.508 panneaux photovoltaïques ainsi que ses cabines associées entre Nimy et Maisières. La zone envisagée n’est pas appropriée pour un tel projet.

L’avis défavorable des autorités montoises sur un projet de plus de 41.000 panneaux photovoltaïques à Nimy est motivé principalement par des critères environnementaux et de mobilité ainsi que par l’inadéquation du projet dans la parcelle concernée. La zone envisagée pour le projet est actuellement un espace de prairie arboré, proche du parc du Château Beck. Selon les autorités montoises, le projet prévoit l’abattage d’arbres et n’envisage pas de le compenser, ce qui laisse craindre un impact négatif sur la biodiversité et la faune. Les travaux prévus dureraient huit mois et auraient un impact sur la mobilité sur une partie de l’autoroute vers Bruxelles.

«Nous avons déjà refusé un projet similaire mais deux fois plus petit il y a quelques semaines à Obourg et Saint-Denis», a souligné l’échevin de l’Urbanisme Maxime Pourtois. «Le principal problème est la nature du projet qui n’est pas adaptée à la zone ciblée. Nous encourageons le développement de sources d’énergies alternatives mais jamais au détriment de nos villages et de leurs paysages caractéristiques.»

Pour les autorités communales, la demande est introduite sous forme d’un permis d’urbanisme et non d’un permis unique, qui aurait permis des études plus complètes. «S’agissant d’un permis région Wallonne, la Ville de Mons ne remet qu’un avis dans le cadre de la procédure, le dernier mot appartenant à l’autorité régionale», a conclu le collège montois.