Coronavirus: des masques FFP2 distribués au personnel de deux écoles à Liège et Flémalle

La CGSP Enseignement Liège mènera une action sur le site de deux établissements à Liège et Flémalle lundi et mercredi prochains.

Afin de réclamer la mise à disposition de masques filtrants (FFP2) en suffisance pour l’ensemble du personnel de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, la CGSP Enseignement Liège mènera une action sur le site de deux établissements à Liège et Flémalle les 23 et 25 novembre prochains, ont indiqué vendredi Marc Autmans, Jorre Dewitte et Luc Toussaint, respectivement président et secrétaires régionaux à la CGSP Enseignement Liège.

Cette action fait suite aux décisions du comité de concertation ayant qualifié l’enseignement d’essentiel et à la circulaire de la ministre francophone de l’Enseignement obligatoire, Caroline Désir, qui confirme le non port du masque pour les enfants de moins de 12 ans. Selon la circulaire, cette décision s’appuie sur deux arguments que sont la difficulté pour un enfant de maintenir correctement le masque et le caractère moins contaminant des enfants de moins de 12 ans. Ce dernier argument interpelle la CGSP Enseignement Liège, qui se base sur l’avis de certains experts belges et sur des résultats contradictoires d’études internationales.

«Il est par ailleurs important de souligner qu’aujourd’hui, plus personne n’ose affirmer que les enfants ne sont pas contaminants. Cette problématique existe aussi pour des enfants plus âgés dans l’enseignement spécialisé où de nombreux élèves ont l’autorisation de ne pas porter de masque», relève-t-on à la CGSP Enseignement Liège. «Pourtant, malgré plusieurs demandes, les responsables de l’enseignement refusent toujours de fournir l’équipement de protection indispensable à la sécurité des travailleurs.»

La CGSP Enseignement Liège réclame donc la mise à disposition de masques filtrants (FFP2) en suffisance pour l’ensemble du personnel, y compris non-enseignant, en contact avec des enfants ne portant pas de masque ainsi que la mise en place de protocoles permettant «de limiter réellement la propagation du virus entre les enfants».

Afin d’appuyer cette revendication, un groupe de délégués mènera une action de distribution de masques FFP2 au personnel de deux établissements en région liégeoise. Cela est prévu à l’IRHOV à Liège (rue Monulphe) le lundi 23 novembre et à l’école communale Jean Beulers à Flémalle (rue de Mons-lez-Liège) le mercredi 25 novembre et ce, de 7 h 30 à 8 h 30.