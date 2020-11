10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Une centenaire au goût du jour, les agents immobiliers à la porte, le football belge dans une situation critique... Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi 20 novembre.

1 Covid: votre agent immobilier prié d’attendre dehors

Après bien des tergiversations depuis l’entrée en vigueur du confinement partiel, le brouillard se dissipe enfin pour les acteurs immobiliers. L’incertitude a longtemps régné autour de la possibilité de maintenir les visites (physiques) de biens mis en vente ou en location. Et sous quelles conditions surtout.

+ LIRE | Covid : votre agent immobilier prié d’attendre dehors

2 Un permis unique pour épauler le personnel soignant

Une centaine de sans-papiers qualifiés pourrait venir rapidement renforcer le personnel des hôpitaux et des maisons de repos au bout du rouleau. Ne leur manque que le permis unique. CSC et FGTB se mobilisent.

+ LIRE |Un permis unique pour épauler le personnel soignant

3 Maison Leymarie à Éghezée: une centenaire au goût du jour

La famille Leymarie vend du vin depuis 1920 à Éghezée. La centenaire reste dans le coup: elle organise une dégustation digitale, avec les échantillons à la maison. Rafraîchissant.

+ LIRE |Maison Leymarie à Éghezée : une centenaire au goût du jour

4 ÉCOUTEZ | Great Mountain Fire groove à fond

Les Bruxellois proposent un troisième album, «Movements». Des guitares rock, mais pas que.

Great Mountain Fire tient à le rappeler: il est un groupe de rock. Mais les cinq gars en ont une vision large. Ils revendiquent des influences de la vague tropicalia brésilienne des années 60-70, ils se gavent de funk, de soul… Ça s’entend, ça groove plus que jamais.

+ LIRE | Great Mountain Fire groove à fond

5 ANALYSE | 275 millions de pertes pour les clubs de Pro League

L’horeca et les commerces ne sont pas les seuls secteurs impactés par la pandémie de Covid-19. Hier, la Pro League a annoncé avoir connu une perte de 275 millions d’euros, soit une baisse des revenus de près de 50%, dont 80% entre juillet et septembre 2020. Le coronavirus a donc fait de sacrés dégâts au sein du football belge.

+ LIRE | 275 millions de pertes pour les clubs de Pro League

6 Le prof de sciences qui voulait aider tous les élèves, pas que les siens

Prof en secondaire, Tommy Berben a créé la plateforme «eSCIENCES» pour ses élèves. Mais elle est désormais accessible à tous.

+ LIRE | Le prof de sciences qui voulait aider tous les élèves, pas que les siens

7 Banques: encore des fermetures d’automates

Ces derniers mois, les fermetures de guichets automatiques vont croissant. Les Communes s’en inquiètent et alertent via des motions. Le processus de digitalisation est plus que jamais en marche dans le secteur bancaire.

+ LIRE | Encore des fermetures d’automates

8 PHOTOS | Prison: le roi a rencontré le personnel et des détenus

Le roi Philippe a passé la matinée d’hier à la prison de Huy. Pour y prendre le pouls en pleine crise sanitaire.

+ LIRE | Le roi a rencontré le personnel et des détenus

9 Réveillons: les feux d’artifice interdits?

Interdits sur la zone de Stavelot-Malmedy, tolérés sur la zone Vesdre… Les feux d’artifice des fêtes vont être débattus entre bourgmestres.

+ LIRE |Réveillons : les feux d’artifice interdits ?

10 Charline Van Snick «bronzée» à l’Euro: «Triste de remporter une médaille dans un silence de mort»

Dans quelques années, lorsqu’elle rangera définitivement son kimono, Charline Van Snick se souviendra de cette journée praguoise très particulière au cours de laquelle elle a enrichi son palmarès d’une ligne supplémentaire. Parce que, premièrement, dans la capitale tchèque, elle a décroché sa première breloque à un Euro dans la catégorie – 52 kg. Et parce que deuxièmement, cette médaille n’a pas procuré la même joie que les 35 précédentes conquises sur le circuit international depuis 2010. La faute au coronavirus, et au huis clos qui l’accompagne.

+ LIRE | « Triste de remporter une médaille dans un silence de mort »