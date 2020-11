Vaste opération de contrôles, de Tournai à Comines

Mobilisation policière importante hier pour la troisième opération «Wapipol@4» menée de concert par les zones de police de Comines-Warneton, Mouscron, Val de l’Escaut et celle du Tournaisis.

Objectif de cette édition: en plus de lutter contre la criminalité transfrontalière (insécurité routière, trafics divers,…), il s’agissait ici de procéder aux contrôles du respect des mesures sanitaires en vigueur, notamment au niveau du couvre-feu et la fermeture des commerces autorisés.

1. À Mouscron

9 policiers ont été mobilisés de 16h à minuit. Les contrôles étaient menés sur le Boulevard des Alliés (N58) et dans la Chaussée de Lille (N43). Des patrouilles itinérantes ont également été menées dans les quartiers frontaliers.

2. À Comines

6 policiers ont assuré une présence aux points sensibles de l’entité (Le Bizet, zones frontières) ainsi quaux abords de la gare de Comines de 15 à 23h.

3. Sur le territoire de la zone du Val de l’Escaut

Les 2 équipes mobilisées de 18h à 2h ont patrouillé dans le secteur du Mont-de-l’Enclus, Amougies, Escanaffles et ont ensuite tenu les grands axes aux postes frontaliers d’Estaimpuis, de Leers-Nord et de Néchin.

4. La zone de police du Tournaisis

6 équipes (12 policiers) ont été engagées, dont une patrouille canine sur un créneau horaire de 13h à 22 heures.

Cette opération coordonnée a permis, dans un créneau horaire d’affluence, de déployer une trentaine de policiers et d’occuper des axes importants sur les territoires des zones de police impliquées.

Au total, plus d’une centaine de véhicules ont fait l’objet de vérifications menant ainsi à 36 verbalisations d’infractions au code de la route (principalement pour stationnement dangereux, alcool au volant, défaut de documents et non port de ceinture de sécurité).

Durant l’opération, 11 infractions aux réglementations Covid (non-port du masque, non-respect du couvre-feu) ont également été verbalisées. Aucune infraction n’a été constatée quant à la fermeture effective des commerces.