Un nouvel équipement sportif de 5400m2 va s’amarrer au canal

Un équipement sportif va être construit entre le quai des Armateurs et l’Allée Verte. Il s’insère dans le cadre du contrat de Rénovation Urbaine «Citroën – Vergote» Il s’agira de 5.400m2 bâtis sur un terrain de 2.600m2 situé le long du bassin.

Le gouvernement bruxellois a permis jeudi le franchissement d’une première étape en vue de la construction d’un équipement sportif entre le quai des Armateurs et l’Allée Verte, sur le territoire de la Ville de Bruxelles, dans le cadre du contrat de Rénovation Urbaine «Citroën – Vergote», a indiqué vendredi le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (PS). Il a donné son feu vert aux documents d’ouverture d’un marché public visant à désigner l’équipe pluridisciplinaire chargée de concevoir et de suivre le chantier de construction de cet équipement de 5.400 m². Celui-ci sera bâti sur un terrain de quelque 2.600 m² situé le long du Bassin Vergote, au niveau de la courbe de giration du canal.

Le gouvernement Vervoort a confié à la Société d’Aménagement Urbain (SAU) une maîtrise d’ouvrage déléguée pour concrétiser ce projet, notamment pour la publication de ce marché public au niveau européen dans les prochaines semaines.

Selon le ministre-président de la Région bruxelloise, il s’agit d’un nouveau projet public d’envergure régionale sur le territoire du canal et un des projets emblématiques de la première vague de Contrats de Rénovation Urbaine. Il correspond parfaitement à la philosophie de ces Contrats initiés par la Région et concrétisés avec les communes: combler les déficits en matière d’infrastructures publiques et réduire les fractures urbaines entre quartiers.

Un public très large

La zone en bleu, au pied de la tour UpSite, montre l’emplacement de la salle de sport. SAU

Il viendra compléter une importante série d’initiatives qui contribuent au renouveau de cette zone stratégique que constitue le canal, qu’elles soient publiques (musée Kanal – Centre Pompidou, aménagement du parc Béco, construction du pont Suzan Daniel, etc.) ou privées (développements en cours sur le site de Tour et Taxis).

Les analyses menées par perspective.brussels dans le cadre de la crise sanitaire réaffirment par ailleurs que la construction d’un équipement sportif à cet endroit permettra de répondre au déficit d’équipement sportif des quartiers riverains du canal et animer la zone en attirant un public très large, ce dont s’est également félicité le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close dans le cadre du projet de «ville à dix minutes» au profit de tous les habitants.