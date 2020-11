Une clé USB qui fait basculer une vie, l’ADN démasque un voleur en série… 9 étonnantes affaires judiciaires survenues en Wallonie

On vous raconte la suite

Quatre ans ferme pour vols de cuivre ferroviaire

«Il convient d’envoyer un signal fort à ces gens qui viennent se servir sur les voies de chemin de fer en Belgique», avait tonné le substitut David Lengrand. Une demande entendue par le tribunal correctionnel de Dinant.

Deux Roumains sont reconnus coupables d’avoir appartenu à une association de malfaiteurs ayant à son actif deux vols qualifiés de cuivre et une tentative de vol début février 2020 aux abords de la gare de Ciney.

Rivalités entre scouts, coup de couteau et peine de travail

De l’alcool et un peu de rivalité entre camps scouts voisins. Le mélange de deux s’était révélé être un très un mauvais cocktail dans la nuit du 30 au 31 juillet 2019 du côté de Durbuy. Une rixe avait éclaté entre les responsables de ces deux groupes néerlandophones. Et un jeune de 19 ans avait reçu un coup de couteau au niveau du ventre et il avait dû être hospitalisé.

Le jeune homme assume ses responsabilités et du côté du parquet, la substitut n’avait, elle, pas voulu non plus charger outre mesure le jeune homme qui avait réagi dans un contexte de confusion, tension et alcool.

