Vidéo du conseil communal de La Louvière supprimée: l’opposition s’indigne

La vidéo n’est restée en ligne que deux jours. Du PTB au MR, toute l’opposition réclame son retour.

Ce mardi soir, la démocratie locale louviéroise a connu une petite révolution en raison de la pandémie de Covid-19. Ne pouvant se réunir physiquement, le Conseil communal s’est tenu pour la première fois virtuellement, via la plateforme Zoom. Et, pour la première fois également, les citoyens ont pu assister aux débats du conseil communal depuis leur salon.

La crise sanitaire a donc eu un effet positif pour la publicité des débats, rencontrant une demande formulée par l’opposition depuis des années, à savoir diffuser le conseil communal sur les réseaux sociaux. Mais la vidéo ne fut pas longtemps visible, disparaissant de la plateforme YouTube jeudi soir.

Au grand dam des groupes d’opposition qui, unanimement, protestent contre cette suppression.

«Bien que visiblement rien n’oblige légalement la ville de La Louvière à maintenir cette vidéo disponible pour le public après sa diffusion, cela représente à nos yeux un regrettable pas en arrière pour la démocratie louviéroise alors que la diffusion en direct était signe d’une évolution de la majorité vers une conception moderne de la politique», regrettent-ils.

«Alors que nos grandes villes voisines de Mons et de Charleroi diffusent les conseils communaux en direct depuis plusieurs mois et que ceux-ci sont tous accessibles en replay sur leur chaîne YouTube respective, la raison de ce retrait par la majorité PS-ECOLO est, a` nos yeux, inexplicable et scandaleuse!»

Il est vrai qu’à Mons, la diffusion sur internet du conseil fait partie des mœurs et personne n’envisagerait plus un conseil communal sans cette diffusion, Covid-19 ou non. Quant aux anciens conseils, ils restent accessibles sur la chaîne YouTube de la ville.

Le groupe PTB, le MR, Plus-cdH, ainsi que pour les deux conseillers indépendants s’unissent d’une même voix pour «exiger le retour de cette vidéo accessible au public et sans aucune modification de son contenu.»

Ils demandent au Directeur Général, «qui a toute notre confiance dans l’exercice de sa fonction, et dont la mission première est d’assurer la démocratie dans notre ville, de republier la vide´o sur YouTube dans les plus brefs délais.»

La question de la légalité de cette suppression sera déposée par les représentants respectifs des groupes d’opposition au Parlement de Wallonie au Ministre Wallon des Pouvoirs Locaux, Christophe Collignon.