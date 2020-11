Ce premier numéro de Batman s’arrache aux enchères: plus de 1,2 million d’euros

La première apparition de Batman, dans le numéro 27 de «Detective Comics», a fait rêver les acheteurs d’une vente aux enchères. Ce numéro est parti pour 1,5 million de dollars (1,26 million d’euros).

«Je ne suis pas du tout surpris du résultat», a déclaré Barry Sandoval, vice-président de Heritage Auctions, qui organisait la vente ce jeudi. «Après tout, c’est l’un des meilleurs exemplaires que vous verrez de l’une des plus importantes bandes dessinées jamais publiées».

Le Chevalier noir apparaît pour la première fois dans ce comic book de 1939. Batman est aujourd’hui devenu une icône de la culture pop, et ce comic est agrémenté «de l’une des couvertures les plus distinctives et mémorables de l’âge d’or de la BD, dessinée par Bob Kane», explique Heritage Auctions.

Le précédent record pour une copie de ce numéro était d’un peu plus d’un million de dollars (840.000 euros), il y a 10 ans, là aussi chez Heritage Auctions.