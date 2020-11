L’Autorité belge de la concurrence a donné raison à Virton

Sa décision était impatiemment attendue, l'Autorité belge de la concurrence vient de la rendre dans l'épineux dossier qui concerne la licence de l'Excelsior Virton.

Et elle a donné raison au club gaumais en considérant qu'il y a une bien une infraction aux règles de la concurrence dans certains conditions d'octroi de la licence professionnelle. Notamment celle qui indique qu'on ne peut pas prendre en compte les contrats de sponsoring des entités liées.

Désormais, mais cela reste du conditionnel dans l'attente d'une confirmation officielle, l'Excelsior ne devrait pas jouer cette saison en Division I B (le championnat étant déjà bien entamé), mais pourrait réintégrer cet échelon la saison prochaine (à la place des U23 de Bruges ?). A condition, bien évidemment, de présenter un dossier de licence complet. Mais que fera la direction virtonaise d'ici là ? Tout pour reconstruire une équipe, et même un club, ou réclamer des dommages et intérêts à la Fédération ? On en saura sans doute davantage dans les heures et jours à venir.