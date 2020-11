Coronavirus: plus de 2.000 morts et 200.000 cas en 24 heures aux États-Unis, 100.000 morts au Mexique, plus de 9 millions de cas en Inde

Le Mexique atteint les 100.000 morts du coronavirus

Au moins 100.000 personnes ont succombé au Covid-19 au Mexique, où les cas de contamination ont dépassé le million, ont annoncé ce jeudi les autorités du pays.

«Aujourd’hui au Mexique, 100.000 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19», a dit Hugo Lopez-Gatell, responsable au sein du gouvernement de la stratégie de lutte contre l’épidémie.

Le pays de 129 millions d’habitants compte désormais 100.104 décès pour 1.019.543 cas confirmés depuis que la pandémie a touché le Mexique fin février, a déclaré José Luis Alomia, directeur général de l’épidémiologie du ministère de la Santé.

Les chiffres de jeudi représentent une augmentation au cours des dernières 24 heures de 4.472 cas confirmés et 576 décès.

Le Mexique est le 4e pays à franchir la barre des 100.000 morts, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde. Il est le onzième pays au monde en nombre de décès pour 100.000 habitants (77), selon les statistiques de l’AFP.

Depuis le premier cas au Mexique le 28 février, le nombre d’infections hebdomadaires dépassait les 50.000 à la 29e semaine de l’épidémie, pour se stabiliser autour de 30.000 à la 38e semaine.

Cependant, le mois dernier, ils ont rebondi pour atteindre 40.000 durant la première semaine de novembre, selon les chiffres officiels.

Plus de neuf millions de cas de coronavirus en Inde

Le nombre de cas de coronavirus en Inde est désormais supérieur à neuf millions, soit le deuxième total national le plus élevé au monde après celui des États-Unis, ont annoncé ce vendredi les autorités sanitaires indiennes.

Le coronavirus a infecté plus de 9.004.000 personnes en Inde, et fait 132.162 morts, selon les chiffres officiels indiens. De nombreux experts pensent cependant que le chiffre réel est beaucoup plus élevé, et ce en raison d’un nombre relativement faible de tests.

Le pays officiellement le plus touché par la pandémie demeure les États-Unis, qui dénombrent 11,6 millions de cas et plus de 250.000 décès.

Deuxième pays le plus peuplé au monde, l’Inde a vu son nombre de nouvelles contaminations baisser ces dernières semaines, mais elle enregistre toujours 45.000 nouveaux cas par jour en moyenne.

New Delhi, qui doit aussi faire face en ce moment à l’étouffante pollution hivernale de l’air, dénombre plus d’un demi-million de cas, et la progression de la maladie s’accélère.

L’Inde a imposé en mars des restrictions très strictes. Mais celles-ci ont été graduellement levées par un gouvernement ayant à cœur de relancer la machine économique, alors que des millions d’emplois ont été supprimés depuis le début de la crise.