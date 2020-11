Pour L’Équipe, Jérémy Doku «se cherche encore» à Rennes

L’ancien Anderlechtois, transféré pour 26 millions d’euros chez les Bretons lors du dernier mercato, n’a pas encore convaincu les observateurs du quotidien L’Équipe. «Il est le symbole des recrues qui se cherchent encore.»

En octobre, Jérémy Doku devenait le joueur le plus cher de l’histoire de Rennes. Acheté 26 millions d’euros aux Anderlechtois, un record pour le club bruxellois, le néo-Diable rouge était attendu par les supporters bretons. Car, à 18 ans à peine, il avait montré un beau potentiel avec 33 matches en D1A, pur 5 buts et 7 assists.

Mais pour l’instant, les Rennais n’ont pas encore un retour sur investissement. C’est ce qu’estime le quotidien L’Équipe, qui consacre une double page sur les recrues estivales du club breton. Pour eux, Jérémy Doku est le «symbole de ces recrues qui se cherchent encore».

Son intégration difficile (4 titularisations en 7 rencontres, toutes compétitions confondues) et son inefficacité actuelle (0 but, 0 assist) trouvent une explication pour L’Équipe. «L’ailier belge a un profil trop particulier pour s’insérer en quelques semaines dans son équipe qui, faute de temps entre les matches, ne s’entraîne plus vraiment.»

Son principal défaut actuellement: il n’est pas connecté au collectif.

Doku était amené à remplacer Raphinha, parti à Leeds. «Mais sportivement, on ressent plus la perte de Raphinha dans l’animation offensive que l’apport de Doku, qui peine assez logiquement. Il était remplaçant à Chelsea en C1 (défaite 3-0), conséquence de premières sorties brouillonnes qui ont confirmé son principal défaut actuel: le joueur belge n’est pas connecté au collectif.»

Mais pas de panique: «Dans son cas, au moins, le temps d’adaptation faisait partie du programme.»