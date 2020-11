La ministre Valérie Glatigny dévoile la liste des 79 sportifs de haut niveau pour l’année 2021

En 2021, 79 sportifs de haut niveau bénéficieront d’un contrat d’un an avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est ce qu’a annoncé la ministre des Sports Valérie Glatigny (MR).

L’ensemble des contrats 2020 ont été renouvelés. Et 9 athlètes supplémentaires ont bénéficié d’un contrat d’un an, renouvelable. «L’année 2020 a été très difficile pour nos sportifs, qui ont très souvent vu leurs objectifs repoussés (NDLR: à cause de l’épidémie de coronavirus et de l’annulation ou le report des événements). Il était essentiel pour moi de continuer à les soutenir, afin qu’ils puissent préparer sereinement les échéances à venir en 2021», déclare la ministre Glatigny.

Près de 2000 sportifs bénéficient d’un statut, mais 79 seulement sont considérés comme des athlètes de haut niveau. Parmi ceux-ci, on retrouve des noms connus comme Nafi Thiam, les trois frères Borlée, plusieurs Red Lions et Red Panthers, le skieur belge Armand Marchant ou encore la judokate, médaillée de bronze à l’Euro, Charline Van Snick.

La liste complète des athlètes est disponible sur ce lien.