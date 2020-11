L’attaquant de Genk Cyriel Dessers va verser 1% de son salaire annuel à une bonne œuvre

Cyriel Dessers, attaquant du Racing Genk, a associé son nom à l’association caritative «Common goal», initiée par Juan Mata (Manchester United) il y a trois ans et qui réunit plus de 170 footballeurs de 44 nationalités différentes.

L’année dernière, la Red Flame Lenie Onzia (Gand Ladies) avait été la première Belge à le faire. Cyriel Dessers, né en Belgique mais qui joue pour la sélection du Nigéria, sera le premier homme de la Pro League à le faire. «Le football est le plus grand sport du monde, et il y a un large public auquel vous pouvez vous adresser. J’aimerais signifier quelque chose pour les gens en difficulté», a-t-il confié à nos confrères de Het Laatste Nieuws.

Concrètement, il va verser 1% de son salaire annuel au projet Yedi (Youth Empowerment Development Initiative) au Nigéria. «L’accent est mis sur l’information des jeunes entre 10 et 24 ans sur les maladies, la prévention du VIH et la sensibilisation. Ce projet n’a pas été choisi par hasard, à cause de mes racines nigérianes. Mais je suis toujours à la recherche d’une association caritative en Belgique.»