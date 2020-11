VIDÉO | ATP Finals: Rafael Nadal élimine le tenant du titre Stefanos Tsitsipas et rejoint les demi-finales

Rafael Nadal (ATP 2) a éliminé le tenant du titre Stefanos Tsitsipas (ATP 6) grâce à sa victoire sur le Grec 6-4, 4-6 et 6-2, lors du dernier match du groupe «London 1970» des ATP Finals.

L’Espagnol Rafael Nadal (ATP 2) a éliminé le tenant du titre Stefanos Tsitsipas (ATP 6) grâce à sa victoire aux dépens du Grec 6-4, 4-6 et 6-2, lors du dernier match du groupe «London 1970» des ATP Finals de tennis, ce jeudi soir sur la surface dure de l’O2 Arena de Londres. La rencontre a duré 2h04.

Le Majorquin de 34 ans a ainsi obtenu son billet pour les demi-finales où il sera opposé au Russe Daniil Medvedev (ATP 4). Ce sera sa 6e en seize participations après 2006, 2007, 2010, 2013 et 2015. Vainqueur cet automne de son 13e Roland Garros, Nadal est toujours à la recherche du dernier grand titre qui manque à son magnifique palmarès. Il n’a disputé que deux finales du Masters jusqu’ici: en 2010 (face à Roger Federer) et 2013 (contre Novak Djokovic).

Si Nadal a réussi le premier break et le seul du set initial dans le 9e jeu, le lauréat de 20 titres du Grand Chelem avait dû sauver deux balles de break consécutives dans le traditionnel 7e jeu. Ce fut suffisant pour gagner la manche (6-4).

Nadal a manqué la première balle de break dès le premier jeu du second set. Ensuite, chaque joueur a assuré facilement sa mise en jeu jusqu’au 10e jeu. C’est alors que Nadal concéda deux balles de set, sauva la première et céda la seconde sur une double faute (4-6).

Piqué au vif, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem s’empara du service de Tsitsipas, 22 ans, dès le premier jeu du dernier set, mais perdit tout de suite son avantage (1-1). Nadal réalisa un nouveau break (2-1). Après avoir éprouvé de la peine à assurer leur mise en jeu, contrairement au scénario des deux premiers sets, les deux joueurs retrouvèrent leur efficacité au service jusqu’à 4-2. C’est alors que Tsitsipas commit plusieurs erreurs céda le jeu (5-2) et laissa filer définitivement son adversaire qui conclut sur sa 2e balle de match.

Six succès en sept rencontres

Nadal a signé son 6e succès en sept rencontres contre Tsitsipas.

Plus tôt dans la journée, le Russe Andrey Rublev (ATP 8), qui était éliminé, a battu l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 3), finaliste l’an dernier et déjà qualifié pour les demi-finales après ses deux premiers succès dans ce groupe aux dépens de Tsitsipas et Nadal.

Au classement final du groupe, Thiem devance Nadal et jouera en demie contre le deuxième classé de l’autre groupe. L’Espagnol sera opposé au vainqueur.

Vendredi après-midi, le 2e billet du groupe «Tokyo 2020» pour les demi-finales sera attribué à l’issue du match entre le Serbe Novak Djokovic (ATP 1) et l’Allemand Alexander Zverev (ATP 7). En cas de succès final dans ce Masters, Djokovic égalerait le record de 6 victoires de Federer.

En soirée, pour l’honneur, Medvedev, qui rencontrera samedi Nadal pour une place en finale qui serait la première de sa carrière, rencontrera l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 9), d’ores et déjà éliminé après ses défaites dans ses deux premiers duels.