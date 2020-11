L’abbé Michel Teheux sur YouTube le dimanche matin

L’abbé Teheux est sur YouTube le dimanche matin. Pas pour une messe, mais pour un temps de méditation et de partage.

Au moins jusqu’au 13 décembre, les catholiques pratiquants ne peuvent plus se retrouver le dimanche matin pour la célébration de l’eucharistie. Les mesures sanitaires sont telles que les messes sont annulées.

Pourtant, certains se nourrissent de ces moments de partage, y puisent la force pour continuer à avancer. Il n’est cependant pas dit que les prêtres ne font pas preuve de créativité pour répondre aux souhaits des paroissiens.

Ainsi à Huy, l’unité pastorale a décidé de se réinventer… en utilisant internet. L’unité pastorale Notre-Dame, c’est 14 lieux de culte et un bon nombre de paroissiens qui ne peuvent plus se retrouver en ces lieux de communion. «L’idée nous est venue un peu par hasard, explique l’abbé Michel Teheux, de l’église Saint-Pierre. Après le premier confinement, on s’est dit qu’on n’avait rien fait de spirituel, même pendant la semaine sainte.» Au deuxième confinement, un des membres de l’unité pastorale, qui est aussi professeur de communication à la Province de Liège, a lancé l’idée de retransmettre la messe en petit comité sur internet. «Le doyen et moi-même, on n’était pas très chaud», reconnaît l’abbé Teheux. Déjà parce qu’il existe des retransmissions de messe à la télévision le dimanche matin. Et puis parce qu’«en tant que liturgiste que je suis, l’eucharistie, ce n’est pas un spectacle. C’est la communion, l’assemblée des chrétiens. L’aspect rassemblement est important.» Et sur internet, c’est plutôt… chacun chez soi. Et l’abbé Teheux ajoute: «C’est vrai qu’on peut se rassembler virtuellement mais bon…»

Pourtant, l’unité pastorale a mis son projet sur les rails. Sauf qu’il ne s’agit pas d’une messe mais bien d’une liturgie de la parole, un moment de méditation et de prières proposé à tous et accompagné de chants. Mais «ce n’est pas du bricolage, on soigne les choses». Pour le premier essai, il y a quinze jours, l’enregistrement s’est fait le samedi après-midi. «Ils ont ensuite travaillé toute la nuit pour faire le montage du produit des deux caméras.» Désormais, l’enregistrement se fera le samedi matin et le montage l’après-midi. «C’est moi le célébrant. Les deux premières fois, on a eu un prêtre qui m’a accompagné. On a trois ou quatre choristes pour assurer les chants et deux techniciens.»

Jusqu’au 13 décembre, le prêtre hutois s’adressera ainsi aux paroissiens pendant 40 minutes. «Là, on l’a fait à Saint-Pierre. Mais on ira aussi à Saint-Remy et à la collégiale.»

Et l’abbé Teheux compte bien aller au-delà de la date du 13 décembre. Déjà parce que rien ne dit qu’un déconfinement sera annoncé. Mais aussi parce que cela permettra à un large public de bénéficier de cette diffusion. «Si on ne peut pas célébrer Noël en présentiel, on organisera quelque chose. On n’a pas encore décidé si la messe se fera en entier ou pas…» Et visiblement, cette célébration sur internet plaît… «On est partis de rien. On en a bien parlé à gauche et à droite. Et la première fois, on avait entre 350 et 400 visions…»

L’enregistrement est accessible sur le site de l’Unité (www.uphuy.com) et sur YouTube (lien sur la page d’accueil de l’unité). L’abbé Teheux convie les fidèles à se brancher sur internet le dimanche matin à 9 h 30, même si la diffusion est accessible à tout moment. Pour créer ainsi une communion virtuelle, à défaut d’être réelle…