PHOTOS | La place de Templeuve devrait être terminée en octobre

Bonne nouvelle, les impétrants qui opèrent sur la place du village devraient plier bagages plus tôt que prévu Et le chantier devrait être clôturé avant la fin de l’année prochaine. Si tout va bien.

En mai dernier, nous annoncions que les travaux de rénovation de la place de Templeuve allaient enfin pouvoir bientôt débuter.

Ce chantier, on l’évoquait déjà il y a plus de dix ans; en mai 2009 alors que l’échevin (cdH) du Développement rural de l’époque, Jean-Marie Vandenberghe, annonçait une nouvelle place à Templeuve pour 2011 ou 2012 au plus tard. En réalité, cette place ressemblait à tout, sauf à… une place. ÉdA

L’année suivante, le 14 janvier 2010, la commission locale de développement rural décidait de conclure une convention pour cet aménagement. S’ensuivirent d’interminables débats, notamment sur le nombre d’emplacements de parking que devrait accueillir la place rénovée. Les questions liées à l’attractivité du nouvel aménagement ainsi que la rénovation du château tout proche alimentèrent également les débats et expliquent aussi sans doute pourquoi ce dossier prit plus qu’un temps certain pour enfin aboutir. Quand c’est bien, il faut le dire… C’est clair que l’équipe en place n’a pas chômé et a dû travailler dans des conditions parfois difficiles. Com.

En attendant, des études de faisabilité (et autres) ont été menées, de sorte que le projet ne resta pas complètement figé.

Bref, tout cela, c’est de l’histoire ancienne et l’on sait désormais qu’à Templeuve, les travaux vont bon train au centre du village. Même s’il fallut accuser un retard de quelques semaines lors de la relance en raison de la crise sanitaire.

La bonne nouvelle du jour

Ce (léger) retard pourrait bien être résorbé en partie à plus ou moins court terme car l’on vient d’apprendre, par un communiqué diffusé par l’échevine des Travaux, Laurence Barbaix, que «le planning est plus que respecté du côté des impétrants puisque, si tout va bien, les travaux de pose de câbles électriques, conduites et gaines nécessaires au chantier d’aménagement de la place devraient se terminer mardi, soit une semaine plus tôt que prévu initialement. Voilà à peu près à quoi la place devrait ressembler en octobre prochain… ÉdA

Une mission accomplie pour la firme Platteau Infra qui avait dû affronter la crise sanitaire du Coronavirus en mars dernier et se résoudre à débuter réellement son chantier au début du mois d’août…

Ces travaux de pose par les impétrants nécessiteront encore quelques raccordements sans trop d’impact sur la circulation et le stationnement. Manquent les masques mais ce dessin date tout de même de 2012. ÉdA

La firme Platteau laissera la place à l’entreprise Pierre Petit – déjà sur les lieux depuis le début des vacances d’automne – œuvrant à la poursuite de ce beau projet d’aménagement qui devrait aboutir en octobre prochain.» Dans quelques jours, les impétrants vont céder l’ensemble du terrain à l’entreprise Pierre Petit qui en occupe déjà une partie. Com.

L’on sait toutefois qu’en matière de travaux publics, il convient toujours d’être très prudent, sachant que des intempéries, par exemple, peuvent toujours venir chambouler un calendrier sans que l’on s’y attende vraiment. On patientera donc, avant de porter un toast, jusqu’à ce que la dernière couche de revêtement soit sèche sur la nouvelle place de Templeuve…