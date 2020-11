Euro de judo: Charline Van Snick décroche le bronze en -52 kg

Charline Van Snick a décroché la médaille de bronze en catégorie des moins de 52 kg jeudi lors de la première journée des championnats d’Europe de judo à Prague.

La Liégeoise a battu l’Espagnole Ana Perez Box sur ippon au golden score après plus de 9 minutes de combat dans le duel pour la médaille de bronze.

Exemptée de premier tour, Van Snick a battu l’Ukrainienne Anna Borodina au deuxième tour sur ippon avant d’être battue par l’Espagnole Estrella Lopez Sheriff sur waza-ari en quarts de finale. Dans le repêchage, la Liégeoise a pris le dessus sur la Suissesse Fabienne Kocher sur un waza-ari lors du premier combat.

Le combat pour le bronze face à Ana Perez Box est resté longtemps indécis. Les deux judokas n’ont pu se départager au cours des 4 minutes réglementaires et ce n’est qu’après 5:05 minutes dans le golden score que Van Snick l’a emporté sur immobilisation de son adversaire.

Charline Van Snick a remporté à 30 ans la 6e médaille européenne de sa carrière, la première en -52 kg, une catégorie dans laquelle elle combat depuis 2017. En -48 kg, elle avait décroché le bronze européen en 2010, l’argent en 2012 et 2013 et l’or en 2015 et 2016, ainsi que la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

C’est la seconde médaille belge du jour. Quelques mintes plus tôt, Jorre Verstraeten avait en effet décroché la médaille de bronze en -60 kg.

Jorre Verstraeten, également exempté de premier tour, a défait le Turc Salih Yildiz au deuxième tour avant de chuter contre le Russe Yago Abuladze en quarts de finale. Dans les repêchages, il s’est défait de l’Italien Angelo Pantano lors de son premier combat avant de battre sur ippon le Bulgare Yanislav Gerchev dans le combat pour la médaille de bronze.

Parmi les autres judokas belges engagés jeudi, Anne-Sophie Jura (-48 kg) a vu son Euro s’arrêter au deuxième tour face à la Française Shirine Boukri. Au premier tour, elle avait battu l’Italienne Francesca Milani. Dans la même catégorie, Ellen Salens a été éliminée dès le premier tour face à l’Espagnole Mireia Lapuerta Comas.

En -52 kg, Amber Ryheul a été éliminée au deuxième tour par la Roumaine Andreea Chitu. Au premier tour, elle s’était imposée face à la Turque Irem Korkmaz.

En -57 kg, Mina Lebeer a été battue dès le premier tour face à la Serbe Marica Perisic. En -66 kg, Kenneth Van Gansbeke s’est incliné au premier tour face au Russe Abdula Abdulzhalilov.

Vendredi, ce sera au tour de Gabriella Willems et Roxane Taeymans (-70 kg), Jeroen Casse (-73 kg), Matthias Casse et Sami Chouchi (-81 kg) de monter sur le tatami dans la capitale tchèque.

Sophie Berger (-78 kg) et Toma Nikiforov (-100 kg) combattront samedi.