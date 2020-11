Rond-point à la sortie Saint-Ghislain de l’E19/E42: lancement de la 2e phase

Le chantier d’aménagement du giratoire au croisement la bretelle de sortie n° 25 «Tertre» de l’autoroute vers la France avec la N547 avance plus rapidement que prévu.

La phase 2, qui consiste à aménager la deuxième partie du giratoire et qui était initialement planifiée au printemps 2021, pourra déjà débuter ce lundi 23 novembre.

La première phase, qui concernait la réalisation d’un demi-giratoire et sur l’aménagement d’une bretelle de sortie du giratoire (vers la France) se poursuit en parallèle du lancement de la seconde phase.

Quels impacts sur la circulation?

Sur la N547, La circulation sera totalement interdite à hauteur du chantier dans les deux sens de circulation. Des déviations seront mises en place via l’autoroute E42-E19/A7.

Depuis Tertre, les usagers ne pourront plus emprunter la bretelle d’accès à l’autoroute n° 25 «Tertre» vers Mons. Les usagers seront invités à monter sur l’autoroute via l’accès n° 25 «Tertre» vers la France et à faire demi-tour à l’échangeur n° 26 «Dour» pour reprendre l’autoroute vers Mons.

Sofico

Depuis Saint-Ghislain, les accès à l’autoroute E42-E19/A7 sont maintenus en direction de Mons et de la France.

Sur l’autoroute E19/E42, depuis Mons, les usagers qui souhaitent rejoindre Tertre pourront toujours emprunter la bretelle de sortie n° 25 «Tertre». Par contre, les usagers qui souhaitent rejoindre Saint-Ghislain ou Hornu devront poursuivre sur l’autoroute en direction de la France et emprunter la bretelle de sortie n° 26 «Dour».

Depuis la France, les usagers pourront toujours rejoindre Saint-Ghislain et Hornu. et ceux qui souhaitent rejoindre Tertre seront invités à emprunter l’autoroute E42/A16, puis la bretelle de sortie n° 26 «Hautrage» et la N552.

Fin des travaux au printemps 2021

Tout est mis en œuvre pour pouvoir ouvrir momentanément le giratoire à la circulation avant les congés d’hiver. Il restera alors à terminer les abords et poser la dernière couche de roulement au printemps prochain.

La construction de ce giratoire devrait permettre d’améliorer la sécurité de ce lieu accidentogène et d’atténuer le phénomène de remontées de files présent à cet endroit aux heures de pointe (notamment dû à la proximité de plusieurs écoles).

La fin du chantier est prévue pour le printemps 2021, si les conditions météorologiques sont favorables. Le budget est d’environ 950 000€ HTVA.