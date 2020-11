Balader un sapin de 18m et 5 tonnes dans Bruxelles ne se fait pas comme on va chercher son arbre de Noël au magasin de bricolage. C’est un vrai ballet policier qui escorte le roi des forêts vers son atterrissage Grand-Place. Tous gyrophares aveuglants, on a suivi l’escorte orange fluo depuis le Heysel.