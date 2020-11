Les tests préventifs pour le personnel des institutions de soins relancés

Iriscare a annoncé jeudi la reprise du dépistage préventif du personnel de plusieurs institutions de soins de la capitale parmi lesquelles les maisons de repos, les centres de revalidation résidentiels, et les institutions de soins et centres de jour pour personnes handicapées.

L’analyse de ces tests sera à nouveau effectuée par la plateforme fédérale. Les commandes sont effectuées par Iriscare.

Afin d’organiser au mieux ces dépistages, Iriscare a invité les institutions concernées à introduire leur demande de tests via un formulaire numérique.

A Bruxelles, mille personnes par jour peuvent être dépistées préventivement grâce à l’augmentation de la capacité de testing par le Fédéral dans le cadre de la crise sanitaire.

A la suite d’une décision de la Conférence interministérielle de la santé du 5 novembre dernier, le dépistage préventif du personnel des institutions de soins a donc repris à Bruxelles. Sont concernées: les maisons de repos; les institutions de soins et centres de jour pour personnes handicapées; les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d’habitations protégées; et les centres de revalidation résidentiels.

Il s’agit d’un dépistage répété des membres du personnel, chaque institution pouvant, de sa propre initiative, procéder à un dépistage préventif de son personnel au maximum une fois par mois.

«Il est fondamental que tout le personnel soit dépisté préventivement pour pouvoir protéger au mieux ces personnes, ainsi que tous les résidents des institutions. Je remercie mes collègues de la CIM santé d’avoir écouté notre demande et nous avoir laissé poursuivre ces tests PCR préventifs», a commenté le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Écolo).

Parallèlement à ce dépistage préventif, le dépistage de clusters reste d’application. A titre d’exemple, en cas de présence d’un groupe ‘suspect’dans une maison de repos, le personnel et les résidents sont testés.