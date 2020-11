Boucle du Hainaut: REVOLHT ne comprend pas le MR et Écolo

Le comité «REVOLHT», qui fédère les comités locaux opposés au projet de ligne à haute tension entre Avelgem et Courcelles, a réagi après le vote d’une «motion adoucie», au Parlement wallon mercredi. «Les sentiments sont mitigés» indique le comité dans un communiqué. «Évidemment, REVOLHT aurait préféré entendre de la part de l’ensemble des parlementaires qu’ils refusaient le projet de Boucle du Hainaut que veut imposer Élia dans quatorze communes hennuyères. REVOLHT aurait préféré entendre que tous les partis, à l’instar du cdH, du PTB et du PS affichent un NON clair sur le projet. Nous ne comprenons pas la position du MR et d’Ecolo, en contradiction avec celle adoptée par ces partis dans certaines majorités communales. REVOLHT aurait aussi préféré une certaine cohérence entre les votes des communes et celle du Parlement de Wallonie, surtout des personnes présentes autour des tables des différents hémicycles.»