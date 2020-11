De nouvelles plateformes d’investissements frauduleuses

L’Autorité des marchés des financiers (FSMA) constate l’émergence ces dernières semaines de nouvelles plateformes de trading frauduleuses en ligne, actives sur le marché belge, indique-t-elle dans un communiqué.

«Ces plateformes tentent d’éveiller la curiosité de victimes potentielles en publiant de fausses publicités sur les réseaux sociaux. Elles agissent de manière très agressive. Les malfaiteurs vont jusqu’à essayer de convaincre les victimes de les laisser prendre le contrôle à distance de leur ordinateur de façon à pouvoir faire certains virements. Récemment, ces plateformes ont même piraté des comptes d’utilisateurs sur les médias sociaux afin de diffuser davantage leurs fausses publicités», écrit la FSMA.

Certaines victimes ne récupèrent jamais l’argent qu’elles ont investi.

La FSMA a connaissance de nouvelles fausses publicités et de sites web qui font référence aux projets et formations suivants: Bitcoin Era (bitcoinera.com et bitcoinera.app) et Ethereum Code.

Elle déconseille vivement de donner suite aux offres de services financiers émanant des nouvelles plateformes de trading suivantes: 365capitalmarkets, Bright Finance, Markets Pilot, MottoFX, MyCoinBanking, OnlineMarketShare, OTPFX, Profits Trade, Solid Invest, Synergy Capitals, TradersChain et Uptos.

Avant toute opération, la FSMA conseille aux investisseurs de toujours vérifier si la société en question dispose des agréments requis, notamment en effectuant une recherche sur le site de l’Autorité des marchés financiers.