Quarante mois d’emprisonnement ferme après un nouvel incendie volontaire à Nivelles

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi C.V., un habitant de Nivelles âgé de 21 ans, à quarante mois d’emprisonnement ferme et son arrestation immédiate a été ordonnée dans la foulée du prononcé du jugement.

Le jeune homme avait été condamné il y a un an à trente mois de prison assortis d’un sursis probatoire, après qu’il ait mis le feu à trois bâtiments agricoles en juin et juillet 2019. Il était de retour devant le tribunal correctionnel pour avoir à nouveau bouté le feu à une remise appartenant à son grand-père, en septembre 2020.

Lors des aveux, qui n’ont pas été faciles à obtenir de sa part, il a expliqué qu’il avait bu le soir des faits, et qu’il subissait un mal-être suite à une rupture sentimentale. Son avocate, à l’audience, avait dès lors demandé que le tribunal ordonne une nouvelle expertise psychiatrique de son client, orientée vers un problème de pyromanie et pouvant mener à un internement.

Des craintes de récidive

Le jugement rendu mercredi écarte cette demande en précisant que le jeune homme a déjà fait l’objet d’un examen par plusieurs experts, qui se sont posés cette question et ont répondu par la négative. Le tribunal remarque que le Nivellois ne s’est pas soumis aux conditions imposées dans le jugement de 2019, qu’il continue à consommer de l’alcool et qu’il se pose en victime alors que ses actes causent non seulement des dégâts aux biens, mais mettent également des personnes en danger.

Une fois la peine de quarante mois de prison ferme prononcée, le ministère public a réclamé l’arrestation immédiate du prévenu, par crainte qu’il récidive. Le parquet désire d’ailleurs l’entendre sur deux autres faits d’incendie volontaire. Le tribunal, après en avoir brièvement délibéré, a ordonné cette arrestation immédiate.