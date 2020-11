VIDÉO | Final Four, les montants, les descendants: on fait le point sur la Ligue des Nations

Quels sont les quatre pays qui se disputeront le titre en Ligue des Nations en octobre 2021? Qui monte? Qui descend? On répond à toutes ces questions ci-dessous.

Final Four: les Diables en demi contre l’Italie, l’Espagne ou la France

Après les Diables, l’Italie a arraché le quatrième ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations en battant 0-2 la Bosnie-Herzégovine de Gojko Cimirot (Standard) et Smail Prevljak (Eupen). Les Bosniens sont donc relégués en Ligue B.

Malgré l’absence de son coach Roberto Mancini, l’Italie a très vite récupéré le ballon pour enchaîner les passes au milieu de terrain.

À la retombée d’un centre d’Insigne, Belotti a placé le ballon hors de portée de Kenan Piric (22e, 0-1). Domenico Berardi a fait le break d’une reprise de volée croisée (68e, 0-2).

Les Italiens rejoignent donc la Belgique, l’Espagne et la France dans le Final Four.

Dans l’autre match du groupe 1, la Pologne s’est inclinée 1-2 face aux Pays-Bas. Les Oranje (11 points) terminent deuxièmes, à une unité des Italiens.

Un doublé de Foden pour l’Angleterre

Dans l’autre match sans enjeu du groupe 2, celui des Belges, l’Angleterre a pris la mesure de l’Islande (4-0), réduite à dix suite à l’exclusion de Birkir Saevarsson (54e).

Declan Rice (20e) et Mason Mount (24e) ont lancé les Anglais sur la voie d’un succès pour le prestige puisque ce match n’avait plus d’incidence pour la première place et que les Islandais étaient assurés de descendre. Après l’exclusion de Saevarsson, les Anglais n’ont éprouvé plus aucune difficulté et Phil Foden a signé un doublé (80e, 84e).

?? | Phil Foden se met en valeur avec deux buts contre l'Islande ! 🔥#ENGISL pic.twitter.com/dCDoLavFLM — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 18, 2020

Les Islandais, avec 0 point engrangé, sont reversés en Ligue B.

Les résultats de Ligue A Groupe 1 Bosnie – Italie: 0-2 Pologne – Pays-Bas: 1-2 Classement: Italie 12 (qualifiée pour les demi-finales); 2. Pays-Bas 11; 3. Pologne 7; 4. Bosnie 2 (relégué en Ligue B). Groupe 2 Belgique – Danemark: 4-2 Angleterre – Islande: 4-0 Classement: 1. Belgique 15 (qualifiée pour les demi-finales); 2. Danemark 10; 3. Angleterre 10; 4. Islande 0 (relégué en Ligue B).

L’Autriche, la Hongrie, la République tchèque et le Pays de Galles montent en Ligue A

Au terme de la sixième et dernière journée des matches de la Ligue des Nations B, l’Autriche, la Hongrie, la République tchèque et le Pays de Galles ont décroché leur promotion. Ils évolueront en Ligue A lors de la 3e édition de l’épreuve.

La défaite sur tapis vert de la Norvège en Roumanie a eu des répercussions sur l’issue du groupe 1 de la Ligue B. L’Autriche prenait la première place et l’Irlande du Nord était descendante puisqu’elle ne pouvait plus rattraper la Roumanie, qui avait hérité de trois points. Les Norvégiens ont ouvert la marque par Ghayas Zahid (61e, 0-1) et les Autrichiens ont égalisé par Adrian Grbic (90e+4). Du coup, l’Autriche, avec Peter Zulj (Anderlecht) sur le banc, termine première du groupe avec 13 points devant la Norvège (10). La Roumanie (5 points) et l’Irlande (2 points), qui ont partagé l’enjeu (1-1), sont restés sur leurs positions.

Dans le groupe 2, la République tchèque n’a pas éprouvé de souci dans le derby face à la Slovaquie (2-0). Tomas Soucek (17e, 1-0) et Zdenek Ondrasek (55e, 2-0) ont assuré la montée parce que dans le même temps l’Écosse s’est inclinée en Israël (1-0). Les Tchèques (12 points) terminent en tête devant les Écossais (10) Israël (8) et la Slovaquie (4).

En s’imposant 2-0 face à la Turquie, la Hongrie a terminé première de son groupe (11 points) devant la Russie (8 points), qui a pris une leçon en Serbie (5-0). Grâce à ce premier succès, les Serbes prennent la troisième place avec 6 points devant la Turquie, 6 unités, également.

Le Pays de Galles n’a pas tremblé face à la Finlande, qui s’est vite retrouvée à dix suite à l’exclusion du joueur de Genk Jere Uronen (13e). Les Gallois ont creusé l’écart par Harry Wilson (29e, 1-0) et David James (46e, 2-0). Teemu Pukki (63e, 2-1) a marqué pour les Finlandais mais les Gallois ont assuré par Kieffer Moore (84e, 3-1). Le Pays de Galles termine avec 16 points devant la Finlande 12. L’Irlande et la Bulgarie, qui ont fait match nul et n’ont pas gagné un seul match, terminent avec 3 et 2 points.

L’Irlande du Nord, la Slovaquie, la Turquie et la Bulgarie sont relégués en Ligue C.

Récapitulatif Monte en Ligue A: Autriche, République Tchèque, Hongrie, pays de Galles. Reste en Ligue B: Norvège, Roumanie, Écosse, Israël, Russie, Serbie, Finlande, Irlande. Descend en Ligue C: Irlande du Nord, Slovaquie, Turquie, Bulgarie.

Le Monténégro, l’Arménie, la Slovénie et l’Albanie montent en Ligue B

Après le Monténégro mardi, l’Arménie, la Slovénie et l’Albanie ont décroché leur promotion pour la Ligue B mercredi.

L’Arménie a rempli de justesse son contrat face à la Macédoine du Nord (1-0) grâce à un but de Hovhannes Hambardzumyan (55e). Alors qu’elle a arraché son ticket pour l’Euro la semaine dernière via les barrages, la Macédoine avec Gjoko Zajkov (Charleroi) n’a pas réussi à répliquer et a laissé filer la montée. L’Arménie (11 points) en a profité pour sauter la Macédoine (9) au classement du Groupe 2. Tenue en échec 0-0 à domicile, la Géorgie (7 points) termine devant l’Estonie (3 points).

Dans le Groupe 3 aussi, le deuxième, la Grèce, recevait le leader, la Slovénie. Cette fois, il n’y a pas eu de changement puisque le duel s’est terminé par un match nul (0-0). La Slovénie (14 points) a devancé la Grèce (12). Le Kosovo, qui a décroché sa première victoire 1-0 face à la Moldavie grâce à Lirim Kastrati (31e), termine troisième (5 points) alors que les Moldaves n’ont récolté qu’un seul point.

Pour terminer première du groupe 4, l’Albanie était obligée de battre la Belarusse à Tirana, comme elle l’avait fait en déplacement. Sokol Cikalleshi (20e, 27e pen) a donné une marge de manœuvre aux Albanais mais Maksim Skavysh (35e, 2-1) a relancé brièvement le débat. Rey Manaj (44e, 3-1) a creusé de nouveau l’écart que Max Ebong (80e, 3-2) n’a pu que réduire. L’Albanie (11 points) termine première devant la Biélorussie (10) et la Lituanie (8) qui s’est imposée 1-2 au Kazakhstan (4).

L’Estonie, la Moldavie et le Kazakhstan disputeront les barrages pour éviter la relégation en Ligue D avec l’équipe de Chypre de Johan Walem.