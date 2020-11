L’Équatorien Pervis Estupinan perd son passeport quelques jours avant d’affronter le Real Madrid: son appel sur les réseaux sociaux a réussi

Pervis Estupinan a pu compter sur une bonne âme pour récupérer son passeport et prendre son avion. AFP

Le joueur équatorien s’est retrouvé en fâcheuse position après la perte de ses bagages et, surtout, de son passeport à Quito, la capitale du pays. Mais il a pu retrouver ses papiers et prendre son vol grâce à son appel à l’aide sur les réseaux sociaux.

Pervis Estupinan a inscrit son premier but avec l’Équateur lors de la large victoire face à la Colombie (6-1), en éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.

L’arrière gauche équatorien de 22 ans peut continuer sa semaine de rêve avec Villarreal, qui affronte samedi le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard.

Le hic: il a perdu ses bagages et son passeport quelques heures avant de prendre son vol retour.

Estupinan a donc lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver ses affaires. Un message qui a été relayé massivement.

Hola a todos??

Quiero hacer un llamamiento para que me ayuden a recuperar las 3 maletas de color negro y el pasaporte que perdí ayer en Carapungo (Quito).



Agradecería de todo corazón que si las encuentran envíen un email a: pervis@433media.com.



Agradecimientos de antemano 🙏🏾 pic.twitter.com/XQuRYdAPu5 — Pervis Estupiñan (@PervisEstupinan) November 18, 2020

Et qui a porté ses fruits, car il a retrouvé ses bagages, son passeport et a pu prendre son avion. «Merci à ceux qui m’ont aidé à retrouver mes bagages les plus importants. Que Dieu vous préserve.»