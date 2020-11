Le temps sera automnal ce jeudi, avec du vent, des nuages et de la pluie, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les rafales iront jusqu’à 65 km/h et les maxima oscilleront enter 6 et 11 degrés.

Jeudi, le temps sera venteux et partiellement à très nuageux avec des périodes de pluies ou des averses, parfois ponctuées d’un coup de tonnerre principalement dans l’ouest.

Ces précipitations seront plus régulières et marquées l’après-midi. Les maxima oscilleront entre 6 et 10 ou 11 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort dans l’intérieur.

Les rafales pourront atteindre les 65 km/h à la mer et sur les crêtes ardennaises; ailleurs jusqu’à 55 km/h.

En soirée, le risque de précipitations diminuera progressivement. Durant la nuit, le temps deviendra sec dans la plupart des régions mais une ondée localisée n’est pas exclue, principalement dans la moitié est du pays.

Des nuages bas limiteront plus tard la visibilité sur le relief.

En Lorraine belge, des bancs de brouillard (givrants) pourront se former à l’aube. Ailleurs, le ciel deviendra partiellement nuageux. Les minima varieront de 0 ou -1 degré dans l’extrême sud-est et certaines vallées ardennaises à 5 degrés au littoral.

