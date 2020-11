Marc Brys a prolongé à Oud-Heverlee Louvain jusqu’en juin 2024

L’entraîneur Marc Brys, 58 ans, a prolongé mercredi de deux ans son contrat avec le club de football de Jupiler Pro League Oud-Heverlee Louvain, soit jusqu’en juin 2024. «J’aimerais beaucoup faire partie du brillant avenir qui attend l’OHL», a déclaré Brys.

Brys a débarqué en juin OHL, qui joue en Jupiler Pro League cette saison. Les Louvanistes ont commencé le championnat en force et occupent actuellement la huitième place. Brys a donc pu compter sur l’intérêt d’autres clubs et son nom a récemment circulé au Racing Genk, mais l’Anversois a refusé de quitter OHL.

«Je suis heureux de signer un nouveau contrat avec l’OH Louvain», a réagi Brys sur le site du club. «Sous l’impulsion de King Power, ce club a déjà connu une croissance formidable et je suis convaincu que la fin n’est pas encore en vue».

Peter Willems, CEO d’OHL, est également heureux de pouvoir garder son entraîneur. «Nous sommes fiers que Marc veuille s’engager dans notre club pour une plus longue période. Nous sommes très heureux du travail qu’il a accompli jusqu’à présent et sommes convaincus qu’ensemble nous continuerons à construire notre beau club de manière durable. Le club, le staff et les supporters peuvent s’attendre à un avenir brillant».