Coronavirus | Avis de voyages: une carte européenne presque entièrement rouge

Covid-19: à une exception près, tous les pays européens sont désormais en code rouge sur la carte des avis de voyage des Affaires étrangères.

La carte des avis de voyage à destination de l’Europe dressée par le SPF Affaires étrangères sur son site internet est presque entièrement rouge désormais, l’Islande étant le seul pays européen en orange, a-t-on appris ce mercredi auprès du SPF Affaires étrangères.

En Finlande, la capitale Helsinki est passée de l’orange au rouge, comme la Guyane française.

À peine une poignée de régions européennes affichent encore la couleur orange: le Dorset et Somerset en Angleterre, le nord-est de l’Écosse, l’Agder et le sud-est de la Norvège et plusieurs territoires du nord de la Norvège.

De manière générale, tous les voyages à l’étranger sont déconseillés. Les personnes qui reviennent en Belgique doivent remplir le passenger locator form (PLF) lorsqu’elles ont séjourné à l’étranger plus de 48 heures.

La liste complète des conseils de voyage se trouve sur le site web des Affaires étrangères: diplomatie.belgium.be.