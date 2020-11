Diables rouges: Chadli et Dendoncker remplacent Meunier et Witsel dans le 11 de départ

Football: Nacer Chadli et Leander Dendoncker ont été choisis par Roberto Martinez pour remplacer Thomas Meunier et Axel Witsel, suspendus, dans son onze de base pour affronter le Danemark.

Roberto Martinez a choisi Nacer Chadli et Leander Dendoncker pour remplacer Thomas Meunier et Axel Witsel, suspendus, dans son onze de base pour affronter le Danemark ce mercredi à Louvain dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations.

Ce sont les deux seuls changements par rapport à l’équipe alignée dimanche face à l’Angleterre.

Le gardien Thibaut Courtois aura devant lui un trio composé de Toby Alderweireld, Jason Denayer et de Jan Vertonghen, qui portera le brassard de capitaine en l’absence d’Eden Hazard, qui n’a pas rejoint la sélection en raison d’un test positif au coronavirus.

Nacer Chadli, à droite, et Thorgan Hazard, à gauche, animeront les flancs. L’entrejeu sera formé par Youri Tielemans et Leander Dendoncker. Kevin De Bruyne évoluera un cran plus haut, comme soutien de Romulu Lukaku, au même titre que Dries Mertens.

Le Slovène Slavko Vincic arbitrera la rencontre.

La Belgique, qui joue son dernier match de l’année 2020, est en tête du groupe 2 de la Ligue A avec 12 points, 2 de plus que le Danemark. Les Diables Rouges n’ont besoin que d’un point pour rejoindre le dernier carré, tandis que les Danois coifferaient les Diables au poteau en cas de victoire.

Le Final Four se déroulera du 6 au 10 octobre 2021. En principe, le vainqueur du groupe 1 accueillera le tournoi, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne ayant déclaré leur intérêt pour son organisation.

La France, championne du monde, et l’Espagne ont assuré leur qualification pour le dernier carré.