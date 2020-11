Cour d’assises: Pas une «réforme de circonstances» pour juger les attentats

Réformer les cours d’assises dans la seule optique du procès des attentats de Bruxelles, ça ne passera pas ainsi au parlement. La proposition de la N-VA a du plomb dans l’aile. La commission parlementaire a décidé d’entendre le ministre Van Quickenborne.

«On joue sur ‘l’émocratie’, ce dossier mérite mieux». C’est avec une certaine sagesse que Patrick Dewael, député Open Vld, est parvenu à proposer un consensus permettant de réfléchir à l’avenir de la Cour d’assises.

Ce mercredi, les députés ont analysé une proposition de loi soutenue par la N-VA (et également initiée par une députée Open Vld). Objectif: modifier l’article 150 de la Constitution afin de remplacer le jury populaire par un jury professionnel lors de procès de terrorisme en cour d'assises. Cette réforme, elle est soutenue par l’association de victimes V-Europe (lire notre édition de ce 18 novembre). Mais, au sein des parlementaires, seuls la N-VA et Le Vlaams Belang semblent convaincus de mettre en œuvre cette réforme au plus vite. En ligne de mire: le procès des attentats de Bruxelles prévu dans le courant de l’année 2022. « Nous avons entendu le cri d’alarme des victimes, clame Kristien Van Vaerenbergh (N-VA). Le temps avance et il faut une décision sur la façon dont le procès doit s’organiser».

Dans les rangs du PS, Khalil Aouasti évoque « une réforme de circonstance. La discussion ne doit pas concerner un procès en particulier mais un projet de société. Il y a des questions qui se posent et on a besoin d’une loi de procédure ». Le député PS estime que dans les rangs de la N-VA, « on joue sur la peur. Peur que cette histoire ne trouve jamais une fin».

Le MR et Nathalie Gilson n’en disent pas moins: «il y a un jeu sur la peur pour aboutir à des réformes et modifier un des outils fondamentaux de notre démocratie ». Sophie Rohony (Défi) estime que cette révision «se fera au détriment de la vérité et des victimes».

Du côté VB et N-VA, on s’impatiente et on voit un mur se dresser face à la proposition de loi. En tribune de cette commission, Philippe Vansteenkiste, directeur de l’association V-Europe, assiste à l’effritement de cette proposition de modification.

Le ministre de la Justice sera entendu

Mais au dernier rang de cette commission, non pas à la place du cancre mais plutôt à celle d’un sage qui juge les arguments des uns et des autres, Patrick Dewael prend la parole. Celui qui a présidé la commission d’enquête sur les attentats terroristes en connaît un bout sur le sujet et sur les susceptibilités que génère ce type de sujet. D’emblée, il rappelle que cette proposition de loi est aussi l’oeuvre d’une ses collègues. «La question est de savoir si le procès peut avoir lieu en bonne et due forme et dans des conditions qualitatives». Pour lui, c’est le ministre de la Justice qui devra assumer le bon déroulement du procès des attentats de Bruxelles. Et c’est donc à lui de donner un premier avis sur les deux hypothèses avancées en commission: le maintien du jury populaire ou la réforme de la Cour d’assises. Dewaele a parlé, le ministre Van Quickenborne viendra s’exprimer devant la commission.