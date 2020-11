Le calendrier du challenge condrusien connu!

Le challenge condrusien et son agenda sont connus. On commence le 7 mars 2021 à Neupré pour finir le 2 octobre à Havelange…

Nous vous l’annoncions en primeur il y a un peu plus d’une semaine: le challenge condrusien mouture 2021 allait bien voir le jour, coronavirus ou pas. La sortie de son calendrier était imminente. Et c’est désormais chose faite avec, comme annoncé, le début des hositilités fixé au 7 mars 2020 avec Neupré. Au total, 19 courses sont au menu et non 20 comme on pouvait le penser, le challenge se clôturant en théorie le 2 octobre 2021 avec les Tidges d’Havlondge à Havelange, bien sûr. «Le Jogging André Servotte à Modave et le Jogging des Poudingues à Ombret n’auront par contre pas lieu», nous confiait Gaëtano Falzone il y a une petite semaine.

Le programme, mois par mois, c’est par ici… En croisant les doigts pour que cette fois, il puisse effectivement avoir lieu…

Mars 2021

Dimanche 7 mars, la Neupréenne, à Neupré

Samedi 20 mars, le jogging de la St-Martin, à Nandrin

Dimanche 28 mars, les Foulées de Tihange, à Tihange

Avril 2021

Vendredi 16 avril, le jogging de Terwagne, à Terwagne

Vendredi 23 avril, le jogging de Pailhe, à Pailhe

Mai 2021

Vendredi 7 mai, A Pid po l’Bwès à Fraiture

Vendredi 14 mai, le jogging des 2 Provinces à Bois et Borsu

Samedi 22 mai, la Barkétoise à Vierset-Barse

Vendredi 28 mai, entre Vyle et campagne à Vyle et Tharoul

Juin 2021

Vendredi 11 juin, la Condrusienne à Solières

Vendredi 18 juin, le jogging du Congo à Ciney

Vendredi 25 juin, le jogging de la piscine à Ocquier

Juillet 2021

Vendredi 2 juillet, le jogging des Coccinelles à Chevetogne

Vendredi 23 juillet, la Corrida d’Hermalle-sous-Huy

Vendredi 30 juillet, la Corrida des Fermes et Châteaux à Villers-le-Temple

Août 2021

Samedi 7 août, au Tour de Villers-Aux-Tours

Samedi 28 août, les Drèves de la Vecquée à Seraing

Septembre 2021

Dimanche 12 septembre, AP Modave Run Vierset-Barse

Octobre 2021

Samedi 2 octobre, lès Tîdges d’Havlondge à Havelange