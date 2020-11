ATP Finals: Alexander Zverev toujours en vie

Tennis: Alexander Zverev a battu Diego Schwartzman en trois sets et garde l’espoir d’arracher une qualification pour le dernier carré des ATP Finals

Alexander Zverev a conservé une chance de rejoindre les demi-finales des ATP Finals de tennis, ce mercredi après-midi à Londres.

L’Allemand, classé 7e joueur mondial, a dominé l’Argentin Diego Schwartzman (ATP 9) en trois sets 6-3, 4-6 et 6-3, après 2h11 de jeu, dans son 2e match du groupe «Tokyo 1970».

Le vainqueur 2018 de ce «Masters» de tennis masculin qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison 2020 avait perdu son premier match face au Russe Daniil Medvedev (ATP 4).

«Sascha» jouera sa place dans le dernier carré face au N.1 mondial le Serbe Novak Djokovic.

Celui-ci, qui a gagné son premier match aux dépens de Schwartzman sera opposé en soirée (21h00) à Medvedev. Le vainqueur de ce duel aura fait un grand pas vers la qualification dans ce tournoi joué à l’O2 Arena sur surface dure et dont la dotation s’élève à 5,7 millions de dollars (4,8 M d’euros).

Après deux défaites Schwartzman est éliminé du «Masters» qu’il disputait pour la première fois de sa carrière.

Dans l’autre groupe «Londres 2020», l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 3), vainqueur de ses deux premiers matchs a déjà son billet pour les demi-finales. Le second ticket se jouera entre l’Espagnol Rafael Nadal (ATP 2) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6). Tous deux ont battu le Russe Andrey Rublev (ATP 8) mais ont perdu contre Thiem. Le vainqueur du match jeudi entre le vainqueur de treize titres à Roland-Garros et le dernier vainqueur des ATP Finals obtiendra l’autre sésame pour les demies.