Chiffres Covid en Province de Namur: contagions en baisses mais soins intensifs encore très encombrés

«On n’aura pas le temps de souffler»

À l’inverse de certains coureurs cyclistes, le docteur Frédéric Salomez n’est pas du genre à lever les bras avant d’avoir franchi la ligne d’arrivée. «C’est vrai que depuis quarante-huit heures nous n’avons plus d’admission de cas Covid aux soins intensifs, débute ce chef de service du site sambrevillois du CHR. Mais pour le personnel, on ne peut certainement pas parler d’accalmie pour autant.» Le docteur Frédéric Salomez, chef des soins intensifs. EdA - Florent Marot

Tout d’abord parce que la clinique auvelaisienne doit toujours garantir un «quota» de lits pour les patients gravement atteints par le coronavirus. «Et s’il y a plus de pression du côté des hôpitaux bruxellois, par exemple, on doit rester capables de prendre en charge d’éventuels transferts», rappelle Frédéric Salomez.

La solidarité a aussi joué dans l’autre sens, au plus fort de la deuxième vague. «Nous avons admis beaucoup plus de patients qu’au printemps. Surtout, notre personnel a été bien plus touché par la maladie. Et on ne parle pas ici de mise en quarantaine mais de malades, parfois sérieusement touchés. À un moment, sur les dix-neuf équivalents temps plein, douze étaient sur le flanc… » Aujourd’hui, tout le monde est quasiment de retour. Mais ce n’est pas le Club Med’ pour autant. Loin de là.

«Pour composer les équipes Covid, on a eu le renfort du personnel du bloc opératoire mais aussi des consultations. Aujourd’hui, la pression rediminue un peu au niveau du Covid mais elle remonte sérieusement du côté des opérations. Si on a repéré un nodule dans un poumon, on ne peut plus se permettre de continuer à postposer trop longtemps l’intervention… On n’aura pas le temps de souffler.»

L’accalmie, ce n’est donc pas pour tout de suite. Sans même devoir déjà évoquer une troisième vague. «À mes yeux, elle est quasiment certaine. Sur la première, on estime que moins de 10% de la population a été en contact avec le virus, rappelle Frédéric Salomez. C’est seulement 25% pour la deuxième. Et puis, on connaît de plus en plus de cas de personnes qui semblent avoir été infectés pour la seconde fois. Personnellement, même si j’ai déjà été testé positif, en restant asymptomatique, je n’effectuerais pas mes interventions dans l’aile Covid, franc battant, sans protection. La troisième vague, pour moi, c’est déjà quasiment une certitude. Reste à voir comment on la gérera cette fois.»