Deux ans de prison ferme pour avoir tiré sur un abribus à la gare de Nivelles

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi F.T., un habitant de Nivelles né en 1989, à deux ans d’emprisonnement ferme. Le 10 août dernier, l’homme avait tiré avec un pistolet à bille, en pleine journée, sur un abribus proche de la gare de Nivelles.

Une personne se trouvait dans cet abribus, dont une des vitres a volé en éclat. F.T. a été interpellé à proximité, encore en possession du pistolet à air comprimé ainsi que d’un impressionnant couteau de chasse. Il a expliqué s’être senti menacé par plusieurs personnes circulant en voiture, et avoir voulu faire peur.

Il avait un peu bu et a indiqué qu’alors qu’il allait faire ses courses, peu avant les faits, il avait croisé des gens circulant en voiture, qui ont ralenti à sa hauteur et l’auraient menacé et insulté. Il a alors décidé de rentrer chez lui pour prendre un couteau de 20 cm et le pistolet à billes qu’il a mis à sa ceinture, avant d’aller parcourir le plateau de la gare de Nivelles, de manière nerveuse. Plusieurs personnes avaient alors pu remarquer qu’il était armé.

Des tirs pour faire peur

Après avoir tiré sur l’abribus, l’individu a indiqué aux enquêteurs qu’il avait pensé que la dame qui s’y trouvait était également dans la voiture croisée plus tôt dans la journée, et qu’elle le dévisageait. Il avait alors tiré dans le coin de la vitre, pour lui faire peur.

À l’audience, il y a deux semaines devant le tribunal, le Nivellois a affirmé au contraire qu’il n’avait pas vu qu’il y avait quelqu’un dans l’abribus, et qu’il avait tiré sans vraiment viser.

Le jugement rendu mercredi estime que cette version n’est pas crédible. Il souligne les antécédents du jeune homme qui est en état de récidive, la gravité des faits et le non-respect par le prévenu de conditions probatoires qui avaient été imposées dans un jugement précédent.