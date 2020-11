Le CSA a notifié huit griefs pour 2019, Bel RTL parmi les épinglés

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a publié son bilan annuel visant les radios privées. Huit mauvais élèves sont épinglés, dont Bel RTL.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a divulgué son bilan annuel des radios privées de la Fédération Wallonie-Bruxelles. «Si huit griefs ont été relevés, le bilan se veut globalement positif», note l’organisme de contrôle, qui indique avoir eu une attention particulière à la promotion des artistes locaux.

Depuis juin 2018, le décret SMA (Services de Médias Audiovisuels) oblige les radios à diffuser au moins 6% d’artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont minimum 4,5% entre 6 h et 22 h. Il s’agit de quotas minimaux. Les radios peuvent prendre des engagements supérieurs, mais elles sont évidemment tenues de les respecter.

«Si, dans l’ensemble, ces quotas ont été respectés, voire dépassés, le CSA constate cependant qu’une radio en réseau et un quart des radios indépendantes ne remplissent pas leurs engagements», note l’institution. Pour Xavier Jacques-Jourion, responsable de l’Unité Radio du CSA, certains résultats insatisfaisants pourraient être dus à une mauvaise compréhension de la législation ou à la méconnaissance de certains outils existants pour valoriser les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. «C’est la raison pour laquelle le CSA a décidé d’être tolérant en ce qui concerne les radios indépendantes cette année.»

Bel RTL n’a pas produit assez de contenus propres

Huit griefs ont tout de même été retenus. Les mauvais élèves de cette année se nomment Bel RTL (elle n’a pas atteint les 80% de contenus propres); Maximum FM et NRJ (quotas de diffusion en langue française pas atteints); Must FM (a diffusée moins de 13% d’œuvres musicales d’artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles, contrairement à son engagement); Turkuaz (moins de 50% de ses programmes en langue française); You FM (n’atteint pas les 20% de sa programmation musicale en français et les 15% d’œuvres musicales d’artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles); Vivante FM (n’a pas remis ses conduites); Arabel (non remise de ses comptes et bilans, moins de 35% de sa programmation musicale en français et moins de 6% d’œuvres musicales d’artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles).