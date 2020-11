Grand-Duché: quel scénario en cas de confinement partiel?

Réduction de la bulle sociale, fermeture de l’Horeca, des théâtres et des cinémas… Si les nouvelles infections ne passent pas en dessous des 500 cas par jour, un confinement partiel sera décrété la semaine prochaine. Le texte de loi est prêt.

Couvre-feu

Il resterait interdit, au moins jusqu’au 15 décembre, de circuler entre 23 h et 6 h sur la voie publique. Même si le confinement partiel n’est pas acté, le couvre-feu nocturne pourrait être prolongé. On sera fixé d’ici lundi.

En privé

Le nombre maximal d’invités qui peuvent être accueillis par un ménage passerait de 4 à 2 convives maximum (intérieur et extérieur).

Horeca

Cafés et restaurants devraient fermer leurs portes jusqu’au 15 décembre inclus. La livraison de repas et le service à emporter resteraient autorisés. Le plan de relance présenté vendredi contient des mesures de compensation financières.

Culture

Les cinémas, théâtres et salles de concert devraient également fermer jusqu’au 15 décembre inclus. Par contre, les bibliothèques, musées et galeries d’art, où les personnes circulent, pourraient rester ouverts, le tout en respectant les règles déjà en vigueur (port du masque…).

Commerce

Les magasins et autres commerces pourraient rester ouverts en respectant les règles déjà en vigueur (port du masque, accès limité dans les grandes surfaces de plus de 400 m2…).

Écoles

Les établissements scolaires resteraient ouverts. Le ministère de l’Éducation nationale pourrait toutefois décréter des mesures de protection supplémentaires, qui seraient d’application jusqu’au début des vacances de Noël (cours en alternance pour les classes supérieures, apprentissage à distance, aménagement des cantines, etc.).

Sport

Toutes les activités en intérieur (halls sportifs, piscines, salles de fitness, etc.) seraient interdites. Les clubs et associations devraient ainsi stopper leurs entraînements, limités actuellement à des groupes de 4 sportifs. La bulle de 4 resterait cependant de rigueur pour les activités sportives en plein air. Le «sport élite» (équipes seniors et sélections nationales) tout comme les cours d’éducation physique à l’école seraient exemptés des nouvelles restrictions.