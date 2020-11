3 combinaisons pour profiter de la PlayStation 5, de 399€ à 759€

La console PS5 de Sony arrive au compte-gouttes. Voici 3 formules et 3 budgets pour découvrir ses possibilités.

Sony commence à distribuer la PlayStation 5 en Europe dès ce jeudi 19 novembre. La console de nouvelle génération est déclinée en deux modèles: PlayStation 5 (499€) et PlayStation 5 Digital Edition (399€). La moins coûteuse des deux fait l’impasse sur le lecteur de disque. Microsoft applique une stratégie similaire avec la Xbox Series S (299€), la petite sœur de la Xbox Series X (499€) dont la puissance est bridée.

Jeux, accessoires et services en ligne accompagnent le lancement. Certains sont incontournables, d’autres dispensables.

C’est une mauvaise nouvelle, le prix des jeux PS5 est sensiblement revu à la hausse, de 69,99€ à 79,99€. Heureusement, 99% des titres PS4 sont compatibles avec la PS5. Mieux, les jeux PS4 baptisés «cross-gen» bénéficient d’une mise à niveau technique pour tirer parti des capacités des capacités de la nouvelle machine.

+ Le jeu PS4 No Man’s Sky hérite d’une mise à niveau globale sur PS5:

Pour le formuler autrement, quand vous insérez un disque PS4 dans la PS5, il faut vérifier s’il est possible de télécharger la mise à jour vers l’édition revue et corrigée du jeu. Il en est de même pour les jeux achetés à l’origine sur le PlayStation Store.

Quasiment essentiel, l’abonnement PlayStation Plus (59,99€ par an) vous donne un accès immédiat à 20 jeux PS4 «qui ont marqué une génération» via la nouvelle Collection PS Plus.

+ Voici la liste des accessoires officiels PS5:

– Manette DualSense 69,99€

– Station de recharge DualSense 29,99€

– Casque-micro sans fil Pulse 3D 99,99€

– Télécommande média 29,99€

– Caméra HD 59,99€

– Adaptateur PlayStation Camera (gratuit, à réclamer sur le site de Sony)

Les PlayStation 5 débarquent avec une gamme d’accessoires officiels. Sony

+ Voici les services en ligne disponibles pour la PS5:

– PlayStation Plus (59,99€ par an), 2 à 3 nouveaux jeux chaque mois + accès à tous les jeux acquis pendant la période d’abonnement.

– PlayStation Now (59,99€ par an), 364 jeux PS3 et PS4 en streaming et/ou en téléchargement.

Avec deux modèles de console et cette myriade d’accessoires et de services, il existe de nombreuses combinaisons à l’heure d’investir dans la PS5. Découvrez ci-dessous 3 formules adaptées à 3 budgets:

1. Je contrôle mon budget

2. Je profite de la PS5 et de la compatibilité PS4

3. Je profite à fond de la PS5 et des compatibilités

1. Je contrôle mon budget: 399€

La combinaison: uniquement la PlayStation 5 Digital Edition (399€)

Dans cette version minimaliste, il n’est pas possible de profiter de votre éventuelle collection physique de jeux PlayStation 4. La Digital Edition est privée de lecteur de disque et vous permet seulement de récupérer les titres PS4 précédemment achetés en ligne sur le PlayStation Store.

Pour découvrir les fonctions atypiques de la manette DualSense, le jeu Astro’s Playroom est installé par défaut sur la console.

+ Astro’s Playroom est installé d’office sur toutes les PS5:

2. Je profite de la PS5 et de la compatibilité PS4: 628,98€

La combinaison: PlayStation 5 (499€) + 1 jeu PS5 (69,99€) + abonnement d’un an PlayStation Plus (59,99€).

C’est une formule confortable, qui permet de découvrir un jeu de nouvelle génération, de profiter de sa collection de jeux PS4 sur disques et achetés en ligne, de télécharger les jeux reçus au fil du renouvellement de l’abonnement PlayStation Plus.

Pour rappel, le PlayStation Plus sur PS5 contient de toute façon une sélection de 20 jeux baptisée Collection PS Plus.

+ La vidéo de présentation de la Collection PS Plus:

3. Je profite à fond de la PS5 et des compatibilités: 758, 96€

La combinaison: PlayStation 5 (499€) + 2 jeux PS5 (139,98€) + abonnement d’un an PlayStation Plus (59,99€) + abonnement d’un an au PlayStation Now (59,99€).

Cette configuration est une visite guidée dans le passé, le présent et le futur de la famille PlayStation. Le service de streaming PlayStation Now relaie des classiques de la PS3 et de la PS4. Le PlayStation Plus renforce la sélection PS4. En plus des jeux PS5 de nouvelle génération, il est possible d’exploiter sa collection de jeux PS4 (sur disques, achetés en ligne).

+ Spider-Man Miles Morales est une belle démonstration des capacités de la PS5:

Manette supplémentaire ou pas? La PlayStation 5 est dans un cas de figure particulier par rapport aux manettes supplémentaires. La DualShock 4 de la PS4 est compatible avec la nouvelle console, mais uniquement dans «les jeux PS4 pris en charge.» Bref, les jeux PS5 se jouent exclusivement avec la manette PS5 DualSense (69,99€). En ligne de mire: les fonctionnalités spécifiques de ce «joypad».

La question du stockage

Avec 667 gigabytes réellement disponibles à la sortie du carton, le disque SSD NVMe de la Playstation 5 pourrait rapidement être à l’étroit. Pour l’instant, Sony ne propose aucune solution pour étendre cette capacité de stockage, du moins pour les jeux PS5 qui ont besoin des vitesses de transfert fulgurantes du SSD NVMe.

Bref, c’est à vous de vous débrouillez et de faire des choix dans les jeux que vous installez ou pas… Même si la solution est chère (249,99€), Microsoft a le bon goût de proposer une carte d’extension de stockage digne de ce nom pour ses Xbox S/X.

Seule petite éclaircie dans la grisaille, «les consoles PS5 peuvent stocker et lancer des jeux PS4 compatibles depuis un disque dur externe prenant en charge le SuperSpeed USB.»