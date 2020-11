Étangs Noirs, Jacquet et Héliport sélectionnés pour les nouveaux Contrats de Quartiers Durables

Les 3 lauréats dans le détail

Voici ce que dit le communiqué du cabinet du ministre-Président Vervoort quant aux nouveaux périmètres de CQD:

Bruxelles «Héliport-Anvers» : ce périmètre, marqué par une diversité morphologique, sociale et fonctionnelle, est poussé par une forte dynamique de projets (PAD, Contrat de rénovation urbaine 1, Contrat de quartier à proximité). Ce nouveau contrat de quartier devrait permettre de compléter les actions de rénovation urbaine en cours et d’articuler des projets à échelle locale et régionale. Le développement du quartier est axé sur la reconnexion des espaces publics Est/Ouest et sur la reconstruction d’un tissu urbain cohérent. L’activation de la dalle du Foyer Laekenois est un des projets phares de ce périmètre. Le maillage vert et la pacification des cheminements ressortent aussi comme idées fortes, ainsi que le développement d’infrastructures à disposition des habitants (et futurs habitants) du quartier.

Koekelberg «Jacquet» : ce périmètre, enclavé entre la ligne de chemin de fer L28, la place des Étangs Noirs et de grands axes routiers, doit se trouver une véritable identité et un cadre de vie de qualité. Le quartier n’a pas bénéficié de Contrat de quartier depuis près de 20 ans et reste très prioritaire au niveau socio-économique avec une densité de population parmi la plus élevée de la Région (25.114 hab/km²). Renforcer l’habitabilité en créant de nouveaux logements et des équipements de proximité, se réapproprier l’espace public et apaiser le maillage urbain sont des enjeux majeurs de ce quartier. La création d’espaces communautaires devrait garantir la cohésion et la vitalité sociale.

Molenbeek «Étangs-Noirs»: ce périmètre s’étend sur les anciens quartiers industriels de la Région. Les enjeux en termes de logements, d’espaces publics et d’amélioration du cadre bâti en général y sont encore énormes. Diverses interventions de dédensification, de verdurisation y sont projetées ainsi qu’une requalification et une réappropriation des espaces publics par les habitants. La candidature pointe la création d’infrastructures à destination de la jeunesse et visant l’attractivité du quartier, en manque d’identité. Le réaménagement de la Place des étangs noirs est aussi une priorité.