Catastrophe ferroviaire Buizingen: les fautes imputées à Infrabel par le premier juge ne sont pas motivées, selon Me Kennes

Le juge du tribunal de police a imputé à Infrabel des fautes, qui ont conduit à la catastrophe ferroviaire de Buizingen, sans motiver suffisamment sa décision.

C’est en tout cas l’analyse de Me Laurent Kennes, l’un des avocats d’Infrabel, qui a commencé à plaider mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Infrabel, gestionnaire du réseau ferroviaire belge, a fait appel du jugement du tribunal de police rendu en décembre 2019 qui l’avait condamnée à une amende pénale de 550.000 euros, après avoir établi que l’entreprise avait une part de responsabilité dans la grave collision de deux trains en 2010 à Buizingen.

«L’une des fautes reprochées à infrabel est un défaut de coordination avec la SNCB concernant la mise en place du système de freinage d’urgence TBL1 +. On sous-entend qu’ils n’en ont jamais discuté. On affirme ça comme une certitude, or ça ne repose sur rien. La SNCB était parfaitement informée», a plaidé Me Laurent Kennes.

«On fait aussi le reproche à Infrabel du manque d’investissement massif, sans aucune motivation. Quant au problème de croisement des trains [qui empêche de placer les aiguillages en position de sécurité], les experts n’en parlent pas, la commission d’enquête parlementaire sur l’accident n’en parle pas, seul le tribunal de police parle de ‘choix désastreux’», a exposé le pénaliste.

Le 15 février 2010, deux trains sont entrés en collision à hauteur de Buizingen, dans l’entité de Hal (Brabant flamand), faisant dix-neuf morts et une centaine de blessés.

Le tribunal de police de Bruxelles a condamné, en décembre 2019, Infrabel et la SNCB à des amendes pénales de 550.000 euros pour avoir commis les fautes les plus graves ayant conduit à la catastrophe.