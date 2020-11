Après le décès de résidents positifs au Covid, la vigilance est renforcée dans les homes du CPAS

Le bilan humain au home Demade est très lourd mais la situation se normalise. La Châtellenie retient son souffle.

Nous avons contacté le président Frédéric Hallez pour connaître la situation sanitaire dans les trois maisons de repos gérées par le CPAS.

1 Comines

À Comines, au home Paul Demade, la situation se régularise alors que, vers le 25 octobre, un important cluster s’était développé: «Sur les 85 résidents, 52 étaient «Covid positif»! Au dernier test, ils n’étaient plus que deux! Cela évolue donc dans le bon sens. Nous espérons qu’au prochain test plus aucun cas ne sera détecté.»

Toutefois, le bilan humain est lourd: «Parmi les résidents, nous venons d’enregistrer neuf décès «Covid positif». Tous étaient déjà en situation fragile, avec de lourdes pathologies. Évidemment, attraper le Covid, cela n’aide pas, mais aucun décès n’est lié uniquement au virus.»

Le personnel a été très impacté: «Nous avons eu le renfort de quatre militaires, des ambulanciers, qui nous ont bien aidés. Aujourd’hui, la situation s’est améliorée.»

2 Warneton

À Warneton, à La Châtellenie, vendredi dernier, quatre résidents ont développé des symptômes: «Par sécurité, nous avons d’office fermé le home. Ce mercredi, des tests sont effectués sur tous les résidents et le personnel. On avisera en fonction des résultats. Nous avons analysé d’où peut provenir la contamination et l’on penche pour l’hypothèse d’un intervenant extérieur.»

3 Ploegsteert

À Ploegsteert, au home du Sacré-Cœur, tout se passe bien. Les fêtes de fin d’année, si importantes pour les résidents, approchent. «Elles doivent constituer une bouffée d’air alors que ces derniers mois n’ont pas été faciles. Nous planchons actuellement sur un protocole de visites pour les familles.»