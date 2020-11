Des travaux sur les rails à Béclers et à Maulde vont impacter la circulation

Des travaux impliquent la mise en place de déviations dans certaines rues où sont situés des passages à niveaux à Béclers et à Maulde.

Comme nous l’explique Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, les travaux qui débuteront fin de cette semaine sur la ligne 94 (Bruxelles-Tournai) sont assez classiques.

Le chantier temporaire concerne en effet l’entretien de certains passages à niveau sur le territoire des villages de Maulde et de Béclers. «Nous les fermons le temps de renouveler les différents composants (pièces de bois, attaches, rails, drains), explique Frédéric Sacré. Nous refaisons également à neuf leurs fondations ainsi que les revêtements pour le confort des usagers de la voirie. Et des riverains (moins de bruit lors du franchissement du passage).

Dans le cadre de ce chantier, nous procédons également à une révision de la géométrie des voies sur plusieurs kilomètres. Autrement dit nous nous assurons que les rails respectent bien les prescrits en matière de parallélisme et d’horizontalité; qu’il n’y a donc pas d’écartement ou de tassement de la voie. Ce travail est essentiel pour éviter des chocs au passage des trains… chocs qui peuvent, à la longue, aboutir au bris d’un rail.

En démontant les passages à niveau, on inspecte aussi la géométrie des voies à ces endroits sensibles (car le charroi, parfois lourd en raison du passage de camions peut précipiter le tassement des voies). C’est donc un travail de gestion et de pérennisation de cette ligne 94.»

Circulation perturbée

Le chantier devrait se poursuivre jusqu’à la fin novembre et aura inévitablement un impact sur la circulation (automobile) dans les deux villages susmentionnés.

Au passage à niveau 65 situé sur le territoire de Maulde, une déviation sera d’application via la N7, les rues Mansart et de Froidmanteau dans les deux sens. Au passage à niveau 69, sur Béclers, une déviation sera mise en place via les rues de Liberchies, Condé, Wirie et la N7 dans les deux sens. Et enfin, au passage à niveau 70, à Béclers également,, les usagers venant de Maulde en direction de Béclers seront dirigés vers les rues de Froidmanteau et Mansart à Maulde pour rejoindre la N7 à Barry. Les usagers venant d’Havinnes et se dirigeant vers Béclers et Maulde devront emprunter la rue d’Havinnes pour rejoindre la N7 à Gaurain.

Comme on a coutume de l’écrire: soyez vigilants et respectez bien la signalisation mise en place.