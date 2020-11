Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

Défaite interdite face au Danemark; Trop d’antibiotiques chez les dentistes; Et si on télétravaillait à l’hôtel?; Les experts wallons «5G» seront auditionnés en janvier: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 18 novembre.

1 Les pétitions des citoyens pourront peser sur les débats à la Chambre

Éliane Tillieux l’annonce: la plateforme «Mon Opinion» va permettre aux citoyens d’intervenir dans le débat politique, en introduisant des pétitions. La présidente de la Chambre veut aussi mettre sur pied des panels citoyens.

2 Une biotech espère soigner les chiens victimes d’un cancer des os

On n’y pense pas forcément en premier lieu: le Biopark, qui rassemble nombre d’entreprises biotechnologiques au nord de Charleroi, ne concerne pas que les humains. L’exemple de TherVet est là pour le rappeler. Installée à Jumet, cette société vétérinaire est spécialisée dans les maladies ostéoarticulaires des petits animaux de compagnie, les chiens en particulier. Et elle devrait, dans un an, proposer un remède pour soulager les chiens atteints d’ostéosarcome.

3 Et si on télétravaillait à l’hôtel?

L’hôtel Nivelles Sud (comme d’autres étabisements) propose ses suites en journée à ceux qui veulent travailler au calme, avec wifi haut débit et repas livré dans la chambre.

4 L’ex-policier, sa femme et les données sensibles d’une clé USB

L’affaire démarre en novembre 2015. L’ex-épouse d’un policier de la zone de police Condroz-Famenne porte plainte à son encontre. Elle l’accuse de rentrer à la maison avec des données professionnelles sensibles contenues sur une clé USB. Il serait question de procès-verbaux ordinaires et d’autres plus sensibles, voire de données à caractère extrêmement confidentiel.

5 Les experts wallons «5G» seront auditionnés en janvier

Le cdH a bien voulu suspendre l’examen de sa proposition de décret sur la 5G, à condition d’entendre le comité d’experts désigné par le gouvernement wallon.

6 Trop d’antibiotiques chez les dentistes

6% des antibiotiques sont prescrits par des dentistes, pas toujours à bon escient. Le KCE publie un guide pour les aider.

7 Maylis Adhémar, en immersion chez les cathos intégristes

Dans son premier roman, «Bénie soit Sixtine», Maylis Adhémar suit une jeune fille qui tente de s’émanciper de son milieu ultra-catholique.

8 Créer son propre calendrier de l’Avent: une activité de Noël pour occuper vos enfants

Suite au reconfinement, la rédaction de L’Avenir a décidé de relancer son partage d’idées pour animer les enfants. Voici notre 17e sélection d’activités.

9 Boucle du Hainaut: 22 231 réactions auprès du ministre Borsus

Le ministre Willy Borsus annonce avoir reçu 22 231 réactions dans le cadre du projet de Boucle du Hainaut.

10 Belgique-Danemark: Diables, gare au penalty!

Sans ses penaltys, le Danemark n’en mènerait pas large dans le groupe 2. Ce mercredi soir (20h45), il se reposera encore sur Eriksen pour marquer face aux Diables rouges.

