Covid au Grand-Duché : pas de nouvelles restrictions avant une semaine

Au Grand-Duché de Luxembourg, un nouveau Conseil du gouvernement a été tenu mardi. Pour le premier ministre Xavier Bettel, si la tendance ne diminue pas, il faudra prendre des mesures à partir de lundi prochain.

Une loi est déjà prête. <I>«La situation est stable, il n’y a pas de hausse exponentielle, mais la courbe est élevée»</I>. Comprendre «trop», donc, notamment par rapport aux capacités dans les hôpitaux.

Le gouvernement travaille sur l’évolution de la pandémie «jour et nuit», a carrément expliqué Xavier Bettel en préambule, lui qui se sent brocardé par une partie de plus en plus large du Grand-Duché pour une gestion risquée du virus. «Il n’est pas question que de courbe des contaminations. Il y a la menace du virus, mais aussi de nombreuses sérieuses répercussions sur d’autres aspects: santé mentale, économie, etc.», a expliqué le Premier ministre, précisant que cette ligne est «celle tenue depuis le début».

Courbe stable mais haute

«Depuis le 21 octobre, nous avons une situation relativement stable, avec un taux de positivité entre 5% et 7%». Le plateau est «élevé», mais il est stable. Si l’on évacue les chiffres de lundi (plus de 20% de taux de positivité!), on peut même parler d’une «légère baisse» sur les trois dernières semaines. En comparaison européenne, le Luxembourg est en tête en chiffres bruts, mais en termes de taux de positivité, il est en bas, assure le Premier ministre. L’autre élément intéressant, explique Xavier Bettel, est la structure de l’âge (plutôt des jeunes touchés, donc moins à risques).

Mais voilà, le «palier atteint est trop haut». Notamment quant aux risques de saturation des hôpitaux. «Il n’y a pas de saturation, a souligné le Premier ministre. Et il n’est pas question pour l’instant de faire des reports d’opérations hospitalières normales à cause du virus.» Mais clairement, «nous sommes dans une situation délicate et il reste peu de marge». C’est là tout le problème. Au vu de tout cela, aucune nouvelle mesure n’est annoncée ce mardi, mais si d’ici la fin de la semaine, «nous n’obtenons pas de nouvelle marge, nous devrons envisager de nouvelles restrictions».

Fermeture de l’horeca?

Parmi ces nouvelles mesures, inévitablement, se poserait la question de la potentielle fermeture des cafés et restaurants, ainsi que des endroits où l’on a des «contacts sociaux sans masque». Ces nouvelles mesures, si elles devaient entrer en vigueur lundi, s’appliqueraient jusqu’au 15 décembre dans un premier temps. Les salles de spectacle et les salles de sport seraient également visées (avec des restrictions pour ces dernières du type «pas plus de 4 participants»). Le milieu scolaire se verrait également imposer de nouvelles mesures, comme la fermeture des cantines pour certaines classes d’âge.

«En dessous du nombre d’hospitalisations par rapport à nos voisins»

«Chaque décès individuel reste une mauvaise nouvelle à gérer», a encore précisé le Premier ministre. «Pour le nombre des décès, nous sommes largement en dessous de nos voisins belges ou français, mais il faut rester prudent car le calcul des décès d’un pays à l’autre change de méthode».

«Nous sommes en dessous du nombre d’hospitalisations par rapport à nos voisins», a encore répété le Premier ministre. Mais peu importe, la menace sur le système sanitaire luxembourgeois est désormais bien réelle.