Battus par la Bosnie-Herzégovine, les jeunes Belges sont privés d’Euro U21 après le partage de la Roumanie

La Roumanie a partagé 1-1 contre le Danemark, mardi, dans le groupe 8 des qualifications, ce qui signifie que la Belgique qui a perdu contre la Bosnie-Herzégovine ne participera pas à l’Euro de football réservé aux moins de 21 ans.

L’équipe nationale belge des moins de 21 ans s’est inclinée 3-2 en Bosnie-Herzégovine, mardi, lors de la huitième et dernière journée des qualifications à l’Euro U21 de football, qui se tiendra en 2021 en Hongrie et Slovénie.

Obligés de s’imposer pour finir au moins dans les cinq meilleurs deuxièmes, les Diablotins commençaient parfaitement la rencontre. A la 7e minute, Charles De Ketelaere lançait Thibault De Smet, qui se présentait devant le gardien Dujmovic et le trompait d’un lob.

Alors que les Bosniens ne s’étaient pas montrés dangereux jusque-là, ils marquaient deux buts en trois minutes. A la 29e minute, Lukic se jouait de Bornauw sur la droite et centrait pour Savic qui remettait les deux équipes à égalité. A la 31e minute, après une remise en jeu mal négociée par les Belges, Kovac servait Resic qui envoyait des 20 mètres le ballon dans la lucarne de Bodart.

En seconde période, Bodart sauvait à deux reprises les Diablotins face à Savic (46e et 59e). Son homologue bosnien Dujmovic faisait étalage de ses réflexes sur une tête d’Openda (49e).

Kovac portait le score à 3-1 d’une frappe au ras du sol (69e). Openda avait l’occasion de relancer le suspense mais buttait sur Dujmovic (71e).

A la 89e minute, l’arbitre accordait un penalty à la Belgique pour une poussée de Mujakic sur Bornauw. Openda marquait des onze mètres. Le score n’évoluait cependant plus.

La Belgique termine deuxième groupe 9 avec 13 points, derrière l’Allemagne (18), victorieuse 2-1 du Pays de Galles avec notamment un but sur penalty de l’Anderlechtois Lukas Nmecha, qui a également manqué un deuxième penalty.

Cette défaite compromettait les chances de qualifications des jeunes Belges, qui dépendaient du résultat de la Roumanie contre le Danemark pour terminer dans les cinq meilleurs deuxièmes

Et quelques heures plus tard, la Roumanie a été menée au score suite au but de Laursen (50e, sur penalty) mais a égalisé par Costache (72e).

Les neuf vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs deuxièmes se qualifient pour la phase finale, organisée en Hongrie et en Slovénie. Battue 3-2 par la Bosnie-Herzégovine, la Belgique termine deuxième du groupe 9 (cinq équipes) avec 13 points. En partageant contre le Danemark, la Roumanie termine deuxième du groupe 8 (six équipes) avec 20 points. En retirant les points obtenus face au dernier du groupe, elle totalise 14 points au classement des meilleurs deuxièmes et éjecte ainsi la Belgique du top-cinq.

L’Islande (12 points) pourrait encore se qualifier. Les Islandais (12 points) ont vu leur match en Arménie être reporté en raison du conflit au Haut-Karabakh. L’UEFA n’a pas communiqué de date pour rejouer ce match.