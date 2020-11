Avez-vous vu France Gérard?

France Gérard, habitant à Mont-Saint-Martin (France) et travaillant à Arlon, a disparu depuis ce lundi.

C’est son fils Renaud qui a donné l’alerte sur les réseaux sociaux, lundi soir: «Ma maman n’est pas allée rechercher ma sœur à l’école de l’Inda ce matin et n’a plus donné signe de vie depuis Elle n’a pas son téléphone et les services de gendarmerie sont au courant. Elle est partie sans véhicule […]».

France Gérard, 56 ans, habite à Mont-Saint-Martin (France) et travaille au CPAS d’Arlon, au service des repas à domicile.

Ce mardi après-midi, le parquet de Luxembourg a été avisé par la police française qu’une personne allait être entendue dans le cadre de la disparition. Ce mardi également, des battues ont été organisées à Mont-Saint-Martin (France) par des bénévoles

Enquête: France ou Belgique?

Mais qui est compétent pour l’enquête? Deux cas de figure: si on retrouve la dame en France, l’enquête sera du ressort de la justice française. Si on la retrouve en Belgique, la justice belge prendra le relais.