The Liberator, The Virtues, The Haunting of Bly Manor, etc.: nos 5 idées streaming du mercredi 18 novembre

Des petits soldats, une institutrice, des bouteilles vides et un premier album: il y a tout cela, et puis c’est tout, dans notre rendez-vous streaming du mercredi. Vous avez une semaine pour tout regarder. Interro mercredi prochain.

1 The Liberator

Netflix Mini-série de Jeb Stuart. Avec Bradley James (II) et Martin Sensmeier (4 épisodes de 45 à 56 minutes).

Ce que ça raconte

La trajectoire du 157e régiment d’infanterie durant la seconde guerre mondiale. Du sang, des larmes, de la bravoure et de la fraternité, en somme.

Ce qu’on en pense

Une mini-série en quatre épisodes qui vaut surtout par son rendu, entre film d’animation et prises de vue réelles. Un procédé qui permet de mettre de la distance avec l’horreur de la guerre. Pas mal, mais ça ne vaut pas Band of Brothers.

La critique complète

2 The Virtues

Arte. tv Mini-série dramatique de Shane Meadows. Avec Stephen Graham, Niamh Algar et Helen Behan (3 épisodes de 45 minutes, et 1 de 75 minutes – disponible jusqu’au 30 décembre)

Ce que ça raconte

Joseph, c’est un mec amoché par les traumatismes puis l’alcool. Et nous, on l’observe remonter la pente escarpée, petit à petit.

Ce qu’on en pense

Comme sa bande-originale sublime de PJ Harvey, The Virtues est une série romantique, tendre et sombre. Une série vous fiche un coup au cœur!

La critique complète

3 The Haunting of Bly Manor

Netflix Série de Mike Flanagan. Avec Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Amelia Eve (9 épisodes de 50 minutes).

Ce que ça raconte

Une jeune institutrice américaine, Dani, est embauchée pour s’occuper de deux enfants, Flora et Miles, dans un manoir en pleine campagne anglaise. Qu’y fuit-elle?

Ce qu’on en pense

Ceci n’est pas une suite de The Haunting of Hill House. Une partie du casting est toutefois identique. Et le savoir-faire reste, même si l’ensemble fait moins peur. De la belle ouvrage quand même.

La critique complète

4 Connectés

Amazon Prime Video Comédie de Romuald Boulanger. Avec Stéphane De Groodt, Michaël Youn, Audrey Fleurot et Nadia Farès. Durée: 1 h 25.

Ce que ça raconte

Pendant le confinement, un apéro virtuel sur Zoom entre amis se transforme en cauchemar quand l’un d’eux est cambriolé et agressé en direct par un inconnu qui fait irruption chez lui…

Ce qu’on en pense

Entre comédie et thriller, Connectés démultiplie les effets de surprise et les punchlines pour nous faire oublier son format «confiné»… et son manque de subtilité. Sympathique, même si on doute qu’il passe à la postérité post-Covid.

La critique complète

5 Clouds

Disney + Drame de Justin Baldoni. Avec Fin Argus, Sabrina Carpenter, Madison Iseman. Durée: 2 h 01.

Ce que ça raconte

Zach Sobeich, un jeune musicien, découvre que son cancer s’est propagé et qu’il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Il décide donc de poursuivre son rêve en enregistrant un album.

Ce qu’on en pense

L’histoire vraie de ce jeune battant qui regorge d’énergie et de positivité en touchera plus d’un. Préparez vos mouchoirs!

La critique complète